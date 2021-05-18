台灣確診暴增40％　彭博曝「機組人員+退休老人」成關鍵破口

▲台北市周末宣布，將對任何在戶外不戴口罩的人，開罰最高新台幣1.5萬元的罰款。（圖／記者林敬旻攝）



記者張方瑀／綜合報導

台灣新冠肺炎疫情再度爆發，短短一星期內確診人數就暴增40％，儘管和其他國家的單日確診數相比，台灣仍非國際疫情重災區，但身為「防疫模範生」的台灣，為何突然破功也引發外媒好奇。《彭博》就指出，台灣中後期對機組人員的寬鬆疫檢措施、和自認為凌駕法律之上的退休老年人，是讓台灣防疫失守的最大因素。

根據《彭博》專欄指出，台灣新冠肺炎確診病例在短短一星期內暴增40％，有一部分可以追溯至機組人員。在過去一年多的時間裡，台灣對入境旅客實行嚴格的14天隔離限制，但機組人員只需隔離5天，因此出現漏洞；接著又發生隔離旅館群聚，這也讓台灣的防疫措施被撕開一個破口。

▲北市環保局與國軍33化學兵群在萬華全區第二波大消毒。（圖／記者周宸亘攝）



繼4月底華航機師與諾富特防疫旅館釀成群聚感染破口後，台灣仍保持正常的生活型態，體育賽事照常進行、餐廳酒吧照常營業，各大旅遊景點和夜市也人潮滿滿，讓人民覺得疫情已獲得控制，沒想到5月11日開始，又接連出現獅子會群聚、萬華茶藝館群聚。

最終，中央流行疫情指揮中心宣布雙北地區15日進入三級警戒，這也是在過去一整年疫情爆發以來，台灣從未出現過的嚴格限制措施。指揮官陳時中表示，他必須在嚴格的生理限制和心理健康之間找到平衡，避免嚴格限制帶來的身心負擔。

隨後，對於戴口罩的要求也不斷升級，儘管台灣民眾普遍都已接受在公共場所戴口罩，人們對於這項指令皆會配合，但唯一例外的就是老年人。報導指出，台灣的退休老年人士常自認為凌駕於法律之上，這在依定的程度上可解釋為，台灣文化對於長輩的尊重，讓他們逃避年輕世代的質疑，而這群人也常被認為缺乏健康危機意識。

▲指揮中心呼籲雙北地區民眾減少不必要移動，台北市街頭人潮明顯減少。（圖／記者李毓康攝）



許多在商店、電梯裡被發現不守規矩的人，通常不約而同地都是60多歲的人，以至於台北市在周末宣布，將對任何在戶外不戴口罩的人，開罰最高新台幣1.5萬元的罰款；但報導也提到，這可能只是象徵性的，很少有警察會真的開單。

《彭博》同時提到，由於台灣先前防疫相當成功，讓台灣人民對此感到相當自滿，加上3月底AZ疫苗抵台後的種種負面新聞，就連許多一線醫護人員也未在第一時間接種疫苗，導致台灣接種率仍相當低。

隨著疫情警報拉響，台灣人民也改變了態度，整個周末期間街道上空無一人，盡責的市民按照規定待在家中，如果往後機組人員能維持自主健康管理，老年人也可以遵守規定，那麼台灣也許就能戰勝這波疫情。

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