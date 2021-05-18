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台灣面臨新冠嚴峻挑戰！CNN：曾是全球防疫前三名...因機師破功

▲▼台灣17日新增333例本土確診，與台北萬華茶藝館有關。（圖／路透社）

▲台灣17日新增333例本土確診，與台北萬華茶藝館有關。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

台灣因萬華特殊性產業、蘆洲獅子會等群聚感染，連續數日爆發百例以上新冠本土案例，昨（17）日更是新增335例，其中高達333例為本土社區感染，創下去年以來的最大規模疫情與單日新增病例新高。美媒《CNN》注意到此現象，在報導中稱台灣原本為全球防疫成功的模範生，如今卻終於迎來最嚴峻、且最陌生的挑戰。

《CNN》在報導中回憶起過去台灣抗疫時在國際間迎來的讚譽，澳洲洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）評估台灣在疫情應對工作上的排行為全球第3名，僅次於不丹與紐西蘭，而外媒彭博社在考量死亡率、累計病例數、疫苗接種率，則將台灣列為全球第5名。總的來說，台灣過去在全球抗疫成績評比皆獲得不凡的耀眼成績。

不過如今台灣卻迎來最為陌生的危機，那就是確診者在短時間內急遽暴增！報導簡要介紹近日台灣疫情變化，包括17日新增333例、16日新增206例本土確診案例，其中台北市的案例大多與萬華茶藝館有關。

▲▼台灣新冠確診數暴增，篩檢人力與醫療資源吃緊。（圖／路透社）

▲▼台灣新冠確診數暴增，篩檢人力與醫療資源吃緊。（圖／路透社）

▲▼台灣新冠確診數暴增，篩檢人力與醫療資源吃緊。（圖／路透社）

這促使防疫當局宣布緊急關閉酒吧、健身房等休閒娛樂場所達兩周，僅開放必要維生場所，並限制台北、新北室內限聚5人，並規定民眾外出必須全數義務配戴口罩，否則將一律開罰3000至1萬5000元新台幣，以求防堵社區傳播鏈、遏止不明感染源案例增加。另外，地方政府議會也宣告暫時關閉，而部分地區的校園與幼稚園也跟著關閉，改採遠距線上授課。

報導指出，台灣雖然超過250天沒有出現過本土傳播案例，從去年3月起禁止非本國籍與未持有居留證者來台，防疫的成功在一定程度上歸功於嚴格的防疫規定。

然而，由於當局對於機組人員的防疫規定日漸放寬，近期在社區中陸續發現病例，且台灣的新冠疫苗接種率其實是世界最低的地區之一，2300萬人口僅不到1%的民眾接種疫苗。CNN引述我國中央社報導，稱我國防疫指揮官陳時中擔憂疫苗的庫存可能會用完。

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