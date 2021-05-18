超市員工「被當病毒」做到心累　曝客人嫌惡閃避、硬塞手機

記者黃翊婷／綜合報導

現階段台灣疫情嚴峻，不少熱心民眾若是看到其他人未戴口罩，大多都會出聲提醒。不過，一名在超市兼職的員工18日於臉書「爆怨2公社」PO文感嘆，在疫情之下還有另一種災情，有些人進店裡買東西，卻把收銀員當成病毒，刻意閃避接觸就算了，眼神甚至帶著嫌惡之意，讓他覺得很受傷，「失去溫度的社會比病毒可怕。」

▲超市員工抱怨遭客人嫌惡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

原PO提到，大家都在抱怨沒有戴口罩的人，但他想談談另一種情況，由於自己是在某超市兼職晚班，平時有時間就會進行消毒，有些婦人進來店裡買東西，全身都包緊緊的，看到收銀員卻像看到病毒一樣。

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「很刻意不敢碰到我們就算了，還帶有嫌惡眼神。」原PO感嘆，有一次他都還沒按下小計，客人就把手機硬塞過來，表明要刷條碼付款，讓他覺得很傻眼，「這麼怕就不要來這裡買啊。」

「失去溫度的社會比病毒可怕。」原PO坦言，不敢說自己多偉大、多有服務熱忱，但他一直都很用心對待工作，考量到現在疫情嚴峻，超市人手不足，如果在這種時候提離職，感覺也很對不起同事，「你們很會買，可以買一次就躲在家裡，（但）那裡是我們每天要去上班的地方。」

其他網友看完原PO的文章，紛紛留言安慰他放寬心，不用太在意這樣的奧客，「辛苦了」、「那叫神經失調，無須理會」。