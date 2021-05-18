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只喝2次水！醫護忙炸「晚上8點吃第一餐」勸：不要再喊兩週解除

▲台北市萬華區爆發新冠肺炎疫情，西園醫院成立快篩站，民眾大排長龍。（圖／記者林敬旻攝）

▲醫護站在疫情第一線守護台灣。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

近期台灣本土疫情大爆發，第一線醫護人員除了照顧患者，也要小心防範任何感染可能，身心飽受極大壓力，一名醫護人員按耐不住情緒吐心聲，疫情爆發的第一天，凌晨4點上班前喝了第一口水，下一次喝水就是晚上7點，甚至忙到一天只進餐一次，也拜託大家不要再喊下禮拜就可以解除，「我真的不敢聽」。

醫護人員在PTT版上發文，疫情爆發後每天都超忙碌，上班前喝了一次水，第二次喝水就是晚上7點，尿也都變成汗，悶在隔離衣跟N95面罩裡，第二天更慘，忙到晚上8點才吃第一餐，一年多前疫情爆發，站在第一線治療病患，「下班後手洗兩百次，眼鏡洗完才回去，中途什麼地方也不敢去，年初光要不要回家過年我都苦惱好久」。

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原PO表示，外界很多人都酸醫護沒打疫苗，但疫苗打完後，有些人身體會出現不適，可是站在第一線無法請假在家休息，院內也有病患需要照顧，在人手不足的情況下，跟其他單位求援，發現大家都很缺人力，只好硬著頭皮撐過去。

▲▼（打碼版）台北市萬華區爆發新冠肺炎疫情，西園醫院成立快篩站，民眾大排長龍。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市萬華區爆發新冠肺炎疫情，西園醫院成立快篩站，民眾大排長龍。（圖／記者林敬旻攝）

原PO也苦勸，「不要再喊什麼幾個禮拜解除的，我真的不敢聽，幫台灣人加油，給台灣人信心有很多種方式，這是最爛的一種」，安安靜靜做好該做的事情就好，說了大話卻做不到，只會貽笑大方。

貼文一出後，引起網友們討論，「看完真的覺得你們都超辛苦」、「聽好了，真的謝謝」、「我現在每小時洗一次半的手，如果我在醫院工作會嚇死」、「還願意待第一線真的敬佩」、「台灣鯛（刁民）不是普通的多，卻讓護理師扛」、

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