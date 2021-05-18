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不斷更新／高雄仁惠醫院1確診！各醫院「門、急診異動」懶人包

▲▼高雄市衛生局長黃志中17日晚間證實，鳳山區仁惠醫院有男行政人員確診。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市衛生局17日晚間證實，鳳山區仁惠醫院有60歲男性行政人員確診。（圖／記者吳世龍攝）

記者嚴云岑、李佳蓉、林育綾／整理報導

繼和平醫院、亞東醫院相繼爆出有住院患者和看護染疫後，昨（17）日晚間又傳出高雄仁惠婦幼醫院1人確診，市長陳其邁已下令啟動「清零專案」，預計該院最快6月上旬恢復正常。而近日雙北部分醫院因湧入大批採檢民眾，加上確診數暴增，醫療量能不足，指揮中心也祭出4大醫療應變措施。關於各家醫院門、急診異動情況，《ETtoday新聞雲》也整理讓你一次看懂。

指揮中心專家諮詢小組召集人16日公布四大醫療應變策略，希望全國面臨大量新冠案例情況下，醫療營運可以降載，將穩定慢性病房改以追蹤方式領藥，非急迫性檢查、手術都建議醫療院所暫停，等到疫情比較穩定時再予以恢復。

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高雄仁惠婦幼醫院

高雄仁惠醫院17日晚間傳出1人確診，為醫院行政人員，有萬華地區活動史。經疫調分析，該個案自5/10發病後每日皆有到醫院上班，且足跡涉及醫院多個樓層，研判院內感染風險高，因此高市府立即啟動「醫院清零專案」，進行擴大疫調、採檢、清空、消毒等緊急防疫工作，並責請衛生局將該院住院病患妥善的安置，55位工作人員在完成居家隔離(5/29)後再進行二次採檢，確認無感染風險後再返院，預計該院最快6月上旬恢復正常。

雙北停診、門診異動之醫院：

台大醫院
公告已預約5月17日～5月28日之門診民眾強烈建議可延後就醫，可憑預約紀錄來電延後門診，且該次不計算為爽約次數。

門診業務諮詢：
西址轉分機62504、62505、62510
兒醫轉分機70169

國泰醫院
自5/17（週一）起，夜間門診暫停2週，暫停非急迫性住院、手術、檢查等服務，如健檢、美容、物理治療、職能復健、健兒門診及兒科預防接種等業務。自5/18（週二）起，暫停非醫護COVID－19公費疫苗接種服務。

請居住「萬華區」、「板橋區」等或近期「收到疫情警示簡訊」（細胞簡訊）民眾，如有呼吸道症狀，至急診就醫。另自5/19（週三）起，提供持慢性病連續處方箋病人，可透過APP或掛號網頁預約，於戶外領藥窗口領藥，減少民眾非必要進出醫院頻率，降低感染風險。

北醫附醫
即起至5/28暫停（延遲）非急迫性之住院、手術（門診手術）、檢查、美容、健康檢查、物理及職能復健等服務。

亞東醫院
今早院方證實有住院患者加上看護共7人染疫，因此門市降載，非緊急需要請延後看診與檢查；住院病人只出不進，僅收治由急診進入的急重症病患；急診病患住院前均需進行PCR篩檢；對住院病人擴大篩檢。

馬偕醫院

5/18～5/31夜診、復健科門診暫停，暫停（延遲）非急迫性之住院、手術（門診手術）、檢查、美容、健康檢查、物理及職能復健、語言治療。

即日起入院前先插健保卡確認身分，若民眾有相關風險區域活動史，如萬華、和平醫院、板橋等，若有就醫需求，請直接至戶外門診就醫。台北、淡水院區同步實施；自5/17起，除特殊情況外，全院禁止探病；5/18起取消已預約「公費」及「自費」疫苗注射，後續將視疫苗配送情形，再行開放；並優先保留原預約遭取消民眾，請再注意醫院網頁及掛號網頁公告。

▲▼三總松山分院傳確診 暫停門診。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市長柯文哲14日下午召開記者會，表示三總松山院區門診要停兩週。（圖／記者屠惠剛攝）

三總松山院區
因門診有1名護理師確診，因此門診停診2週。

北市聯合醫院
因應國內本土疫情升溫，臺北市與新北市已提昇至三級疫情警戒，為降低社區傳播風險，本院院外門診部及社區心理衞生中心社區心理諮商服務5/17～5/28暫停服務2週。

已預約掛號民眾可自行於本院網路掛號網頁，或來電各門診部櫃檯由工作人員協助後續預約；社區心理諮商服務停診期間，民眾若有緊急心理諮詢需求，可洽詢北市衛生局防疫心理諮詢專線（0979-702035，每日9時至17時）。

長庚醫院（台北林口桃園）
因應防疫政策所需，本院暫停（延遲）非急迫性醫療之住院、手術（門診手術）、檢查、美容、健康檢查、物理及職能復健等服務。由於防疫政策所需，無法事先逐一完全通知，敬請病人、民眾配合與諒解。後續可憑預約紀錄來電改期。

三軍總醫院
即起至5/28，暫緩所有非緊急住院病人（檢查、手術等）、美容手術、健康檢查。

台北榮總
即日起全面停止開放探病至6月8日，住院病人之陪病者仍為1名，其他措施均依中央流行疫情指揮中心相關規定辦理，例外情形如下：

（一）病人實施手術、侵入性治療等，須由家屬陪同或基於法規需要家屬簽署同意書或文件。

（二）急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要。

（三）其他因病患病情惡化或醫療處置需要，或長時間住院病患等情形，經評估有必要探病且經醫療機構同意者。

輔大醫院
進入醫院請戴醫用口罩，使用乾洗手液消毒，接受量溫，並以健保卡查核TOCC旅遊史；停止開放探病，陪病及陪伴者限一人。經醫護通知有特別需要的不在此限；暫停志工服務；COVID-19疫苗注射特別門診，每天上限150號，請盡量網路預約。

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