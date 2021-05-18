確診「風險最高、最低族群」曝　醫：拜託用力分享防疫四法寶

▲楊為傑說，隨著感染者年齡上升，住院率與死亡率都衝得非常快。（示意圖／翻攝免費圖庫Unsplash）



記者陳俊宏／綜合報導

兒科醫師楊為傑分享美國疾病管制局（CDC）製作的COVID 19年齡層風險分析，風險最低的族群為5-17歲，至於4歲以下差不多，住院率略為升高，死亡率一樣。他也拜託大家用力分享「防疫四法寶」。

楊為傑17日在「白袍旅人-兒科楊為傑醫師」臉書提到，但隨著感染者年齡上升，住院率與死亡率都衝得非常快，以他的年齡為例，已經是45倍了，「只能安慰自己這數據指的是打疫苗前，疫苗可大幅降低這倍數，而65歲的死亡率倍數已經到了1300倍。」

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根據楊為傑製作的圖表解釋，不同年齡層感染時的風險倍數，以5-17歲族群當基準點，其中18-29歲確診的死亡率是5-17歲的10倍；30-39歲確診的死亡率是5-17歲的45倍；如果是40-49歲確診，死亡率是5-17歲的130倍；如果是50-64歲確診，死亡率是5-17歲的440倍；65-74歲確診的死亡率是5-17歲的1300倍；75-84歲確診的死亡率是5-17歲的3200倍；若是大於85歲染疫，死亡率是5-17歲族群的8700倍。

「歡迎大家傳給長輩！」楊為傑也說，拜託大家用力分享防疫四法寶，戴口罩、保持防疫距離、勤洗手、避免群聚；另外，有疫苗之後請打疫苗。