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工時過長小心中風找上門！WHO：1週工作55hrs最致命　男性風險更高

▲▼工作。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲WHO研究顯示，過長的工時將導致員工心臟病與中風風險增加，下同。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

世界衛生組織聯（WHO）最近與國際勞工組織（International Labour Organization）合作，對全球勞工的工時與死亡風險之間的關係進行研究，發現過長的工作時數導致每年有數十萬人死於中風和心臟疾病，其中又以男性受影響最大。

綜合CNN等外媒報導，這份發佈於《國際環境》期刊的研究顯示，單單在2016年，全球就有約74.5萬人因工時過長而死，死者多為60至79歲的人士，他們都曾在45至74歲期間，每週工作至少55小時。

▲▼工作。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

研究指出，每週工作55小時或以上的人，出現中風和死於缺血性心臟病的風險，較一週工作35至40小時的人，分別高出了35%和17%。而這些因工時過長而影響健康的人群中，男性受到的影響最為嚴重，佔了死亡人數的72%。

WHO指出，長時間工作導致死亡的原因有二。其一是因為長工時所帶來的心理壓力，會引發員工的心血管系統反應和損傷；其二則是因為人們在應對壓力時，容易做出抽菸、飲酒等損害健康的行為，而這些也都是導致心臟疾病和中風的風險因素。

在新冠肺炎大流行後，許多企業紛紛展開「遠距辦公」的模式。然而美國科技公司NordVPN Teams數據顯示，英國、加拿大和美國遠距辦公的員工，平均工作時數卻因此增加了2.5小時。WHO表示，遠距辦公導致員工的家庭與工作之間的界限變得模糊，並造成巨大壓力，因此WHO建議僱主要為員工的每周工作時數進行限制。

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