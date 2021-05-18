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紐時：蘋果向北京低頭　應用程式不能出現台獨

▲▼蘋果,Apple。（圖／路透社）

▲紐時調查指出，蘋果向北京低頭，應用程式不能出現台獨。（圖／路透社）

文／中央社記者尹俊傑紐約17日專電

紐約時報今天刊出調查報導，指出蘋果公司向北京當局低頭，將台獨列為不能在應用程式出現的議題，且將中國用戶個資存進國營企業管理的資料中心，形同將資料交給中國政府。

過去20年，蘋果公司（Apple）靠著中國躍居全球市值冠軍企業。如今，蘋果幾乎所有產品都在中國組裝，大中華地區占蘋果營收比例約1/5。中國政府以此作為籌碼，施壓蘋果高層妥協，違背他們精心塑造擁護公民自由與隱私的形象。

紐時檢視蘋果內部文件，訪問17名在職與前蘋果員工及4名資安專家，拼湊出蘋果執行長庫克（Tim Cook）為中國生意而屈服於北京當局要求的圖像。

蘋果為配合中國2017年施行的「網絡安全法」，同意將中國用戶個資存進中國國營企業管理的伺服器。位於貴州省貴陽市的資料中心預計6月完工，蘋果也在內蒙古自治區建造新的資料中心。

據報導，蘋果在中國的資料中心實際上由政府人員控制。蘋果同意將能解鎖中國用戶個資的數位鑰匙存在這些資料中心，並在中國禁用後放棄蘋果在其他資料中心使用的加密技術。

獨立資安專家和蘋果工程師說，上述讓步將造成蘋果幾乎不可能阻止中國當局存取中國用戶的電子郵件、照片、聯絡資訊、行事曆和定位資料。蘋果則堅稱保有解鎖資料的數位鑰匙控制權，在中國使用的加密技術比其他國家還先進。

除了中國用戶個資恐不保，蘋果近年也為安撫中國官方移除大量出現「敏感內容」的應用程式。

2009年至2016年掌管蘋果應用程式商店App Store的舒梅克（Phillip Shoemaker）說，蘋果在中國的律師列給他的團隊一份不能在中國應用程式中出現的議題清單，包括天安門廣場、藏獨及台獨。蘋果的政策簡單明瞭，只要律師認定涉及中國禁忌話題，蘋果就會下架。

舒梅克回憶，他多次在半夜因中國政府要求移除特定應用程式而被叫醒。如果應用程式疑似提及禁忌話題，他就會移除；如果案件較複雜，他會呈報蘋果網路軟體與服務資深副總裁克佑（Eddy Cue）及長期掌管行銷事務的希勒（Phil Schiller）等高層。

蘋果禁止中國iPhone使用有關西藏流亡精神領袖達賴喇嘛的應用程式，卻容許被控拘留、虐待維吾爾族人的新疆生產建設兵團旗下單位開發的應用程式供用戶下載。

蘋果還協助中國散播其世界觀。中國iPhone過濾掉中華民國國旗表情符號，地圖顯示台灣是中國一部分。曾效力美國國家安全局（NSA）的資安專家沃德爾（Patrick Wardle）說，曾有一段時間，在iPhone輸入「台灣」會導致手機閃退。

根據紐時分析，自2017年以來，蘋果中國App Store約5萬5000款應用程式消失無蹤，其中多數仍可在其他國家App Store找到。

消失的應用程式中，超過3萬5000款是在中國必須取得主管機關核准的遊戲；其餘2萬款消失的應用程式類別廣泛，包括外國新聞媒體、同志約會服務、加密通訊應用程式。蘋果還將籌組民主示威和規避網路管制的工具下架。

根據近期曝光的法院文件，中國網路主管機關2018年要求蘋果擋下流亡美國的中國富豪郭文貴推出的應用程式。蘋果高層隨後決定將多次揭發中共內幕的郭文貴列進蘋果的「中國敏感清單」，意味軟體會掃描提及郭文貴的應用程式，應用程式審查人員會接受訓練把關。

一款郭文貴推出的應用程式成功鑽漏洞上架後，中國官員聯繫蘋果要求解釋。蘋果應用程式審查主管在凌晨時分以電郵通知同事，郭文貴的任何應用程式都不能出現在中國商店中。蘋果接著調查此事，解聘核准那款應用程式上架的審查人員。

蘋果表示，解聘上述人員的原因是「表現不佳」，在中國移除郭文貴的應用程式則是因蘋果認定觸犯當地法律。

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