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朋友勸快逃！北漂妹想「回新竹躲疫情」　網一面倒：千萬別回家

▲▼三級警戒後首個上班日 捷運台北車站人潮銳減 地下連通道空蕩蕩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲跨縣市移動會導致病毒流竄。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者黃可昀／綜合報導

這波疫情爆發主要集中在雙北，但隨著人口流動，各縣市也都出現零星確診案，許多北漂族甚至已經請好假，準備攜家帶眷躲回中南部，但此舉未必比較安全。一名女子昨天接到居家辦公通知，正猶豫要不要回新竹老家，「同事是說自己待在家不要跨縣市，但是朋友們都叫我快逃，真的好糾結不知道要怎麼辦欸嗚嗚嗚嗚。」

原PO在PTT表示，她昨天收到居家辦公的通知，到月底前都在家上班就好，爸媽得知後建議她這段時間回新竹老家，因為現今台北疫情太險峻，「但我總覺得這樣跨縣市跑太危險，怕傳染給他們」，不過仔細思考後覺得，自己待在台北要處理三餐問題，勢必還是得出門覓食、採買，「若從把自己關在家的角度來看，回新竹是比較安全。」

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▲▼三級警戒後首個上班日 台北車站周邊交通狀況。（圖／記者屠惠剛攝）

▲三級警戒後首個上班日，台北車站周邊交通狀況。（圖／記者屠惠剛攝）

網友一面倒指出，原PO待在家隔離會比回新竹更安全，「不要回家，疫情就是這樣擴散的」、「待在家別出門，跨線市移動是破口，全世界去年都演過了」、「逃難潮就是傳染潮，無腦恐慌就是破口」、「你一個人待在台北隔離，強過回新竹接觸的人變多」、「年輕人得大多沒事，中老年得死亡率高，請好好保護家人。」

雙北17日宣布停課後，許多家長帶著孩子連夜返鄉、逃離台北，不過搭乘大眾運輸跨縣市移動反而增加染疫風險，就算是自己開車也未必比較安全，因為目前各縣市皆有確診案例，醫師、律師、作家紛紛PO文呼籲，除了雙北以外每個區域都有染疫風險，最安全的方式就是待在家，把接觸的所有人都當作確診者來防，自身防疫做到零破綻，才能圍堵住病毒散播。

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