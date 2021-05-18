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台北一片空蕩！如自動封城　外媒讚：台人「很自律」應向台灣學習

▲▼一名臉書網友上傳台北空城照。（圖／翻攝自Facebook／Tsungnan Yuan）

▲一名臉書網友上傳台北「空城照」。（圖／翻攝自Facebook／Tsungnan Yuan）

記者張寧倢／綜合外電報導

台灣雙北地區15日起防疫措施升至三級警戒，許多民眾周末待在家，盡量減少出門機會，也讓整個大台北地區人流驟降。有網友就拍下這些「空城景象」並上傳到臉書等網路社群稱，「台北人自動封城了」，引發多家外媒相繼報導，大讚台灣民眾「很自律！」此外，更有媒體引述國外網友表示，應向台灣人學習。

▲▼一名臉書網友上傳台北空城照。（圖／翻攝自Facebook／Tsungnan Yuan）

▲網友發布台北捷運系統內空無一人的照片稱，「台北人自動封城了」。（圖／翻攝自Facebook／Tsungnan Yuan）

台灣17日本土暴增333起確診病例，但當局目前尚未宣布四級警戒或全面封城等嚴格防疫令，然而，一名臉書網友Tsungnan Yuan於15日剛升級三級警戒時，就將台北街頭、捷運車站內人煙稀少的畫面拍照上傳，並發文稱「台北人自動封城了」。對此，馬來西亞華文媒體《中國報》便在報導中引用「台北空城照」稱，雖然還未宣布封城，可是台北民眾配合防疫的程度令人讚賞，大家都乖乖待在家，「非常自律！」

▲▼三級警戒後首個上班日 捷運台北車站人潮銳減 地下連通道空蕩蕩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲三級警戒後首個上班日捷運台北車站人潮銳減，地下連通道空蕩蕩。（圖／記者屠惠剛攝）

馬來西亞媒體《World of Buzz》與新加坡媒體《Mothership》也紛紛刊出報導指出，台灣新冠病例一直以來都獲得控制，但近日加劇蔓延，當局下令關閉酒吧、夜店等娛樂場所後，台北大街小巷呈現一片空蕩蕩的景象，連車站、寺廟與大型購物中心也都相當冷清，在疫情之下展現出台北不同於以往的面貌。《World of Buzz》更稱，有大馬網友認為馬來西亞民眾應該向台灣人學習這種自律的精神。

▲新冠肺炎疫情嚴峻，台北市15日進入第三級警戒，建議民眾避免不必要外出聚會，京站美食街人煙稀少。（圖／記者林敬旻攝）

▲雙北進入第三級警戒，京站美食街人煙稀少。（圖／記者林敬旻攝）

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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