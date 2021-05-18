一杯咖啡都喝不完！急診醫曝「1天進食量」　網一看秒懂有多忙

▲圖為新北市立聯合醫院板橋院區急診室外快篩站。（圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

本土疫情連環爆，一名一名確診者往醫院送，醫護人員忙得焦頭爛額，甚至連午餐都沒有時間吃！昨天（17）新增333例本土確診，童綜合醫院急診部主任魏智偉在臉書PO出他當天進食量，一張圖就道盡他度過了多忙碌混亂的一天，網友看了也百感交集。

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▲忙到一天只喝3分之1杯咖啡。（圖／魏智偉 奔跑吧鋼鐵急診醫師）



急診科醫師魏智偉在臉書表示，「今天的進食量只有1/3杯咖啡」，忙了一整天連一杯拿鐵都喝不完，因為疫情爆發得措手不及，病患接連著往醫院送，他光是看診就忙到沒時間喝完一杯咖啡，更別說停下來吃飯、休息，不過在筋疲力盡忙了一天後，他仍提起鬥志說，「病毒，跟你拼了！我們也不是好惹的！」

網友紛紛湧入打氣，「你們是台灣的守護者」、「謝謝所有在前線作戰的醫護人員，我們會乖乖好好待在家不亂跑」、「謝謝你們守護台灣人民，你們也要照顧好自己喔，加油。」

17日一天暴增333名本土病例，雙北幾乎在四級警戒邊緣，新北市長侯友宜也已做好配套措施準備應戰，若未來真的提升到四級警戒，有可能會執行類似「封城」的人流管制，只有採購物資與就醫才可出門、全面停班停課、停止所有聚會活動。