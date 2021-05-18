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全台7家醫院「院內確診」！亞東9人染疫為最多、高雄仁惠連夜清空

▲▼亞東醫院。（圖／記者陳雕文攝）

▲亞東醫院為目前唯一院內感染醫院。（圖／記者陳雕文攝）

記者張乃文／整理報導

國內近期本土病例大增，又以雙北為最大宗，院內出現病例情況頻傳，外界憂心院內感染。對此，指揮中心也說明在本土個案大爆發的近幾天，共有7家醫院出現確診者的情況，擴及雙北及高雄，其中以亞東醫院有9人染疫為最多，也是目前唯一的院內感染；另外，北部某區域醫院傳出有醫護確診，4名護理師驗出陽性，但Ct超過34仍有待進一步確認。

本土個案數量暴增的狀況下，也讓外界擔憂醫療量能不足及院內感染管控等問題。而以雙北為全台最多確診者的縣市，自萬華事件爆出後，就陸續有患者在醫院被驗出確診，包括雙和、仁愛醫院驗出案1220和案1221染疫；新北聯合醫院三重院區則是5/11時，一名病患急診就醫，出現身體不適，而後由家人告知接觸史，由醫院安排採檢後確診，院內也立刻擴大匡列接觸者醫護等，所幸全數陰性。

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▲▼北市萬華區爆發茶室群聚感染，和平醫院急診被證實日前收治確診者入院,台北市立聯合醫院和平院區 。（圖／記者李毓康攝）

▲和平醫院急診被證實日前收治確診者入院 。（圖／記者李毓康攝）

北市和平醫院則是13日在急診收到2名病患，住院3天後出現喘氣、發燒等症狀，胸部X光出現肺炎，採檢後確診。14日一早22位被匡列的醫護同仁也緊急送往防疫旅館隔離。

新北亞東醫院於17日爆出院內感染，院方也證實是由急診收治住院、曾出入萬華茶藝館的病患，該院已累積7人確診。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞在記者會上說明，目前共有9人確診，也是「目前唯一的院內感染」，所有確診個案都與指標個案有所接觸，會再幫醫護進行二採。

▲▼05/11指揮中心記者會,陳時中,周志浩,羅一鈞,張上淳,莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

截至17日止，雙北共有6醫院出現院內確診，僅亞東醫院屬院內感染互相傳播；另有北部某區域醫院傳出醫護確診，羅一鈞證實，有4名護理師驗出陽性，但Ct值超過34，還要抗體確認屬於偽陽性或者是久遠的感染；而三軍總醫院松山分院確診1名護理師，雙北醫院醫事人員目前共有5名護理師確診。

高雄則在17日晚間爆出鳳山區仁惠婦幼醫院內一名60歲的男性行政人員確診，其有萬華區活動史，當天搭高鐵往返高雄。市長陳其邁下令連夜清空醫院，工作人員加病患共94人全送採檢。

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