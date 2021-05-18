5天停2次！C、D組「限電爐主」一當就4年　強迫中獎原因曝

▲517全台再度停電。（圖／翻攝我是五股人）

記者葉國吏／綜合報導

517晚間全台又無預警停電，5天全台歷經2次大停電，讓民眾怨聲載道，其中又以被歸道C、D組的住戶最為不滿，因為依照台電規劃，分區輪流停電今年就是輪到C、D兩區，台北市議員更在臉書透露，C、D區已經擔任限電爐主4年了。

國民黨台北市議員李明賢在臉書發文「CD組4年未調 倒楣都是港湖？」表示17日晚北北區停電，內湖南港都是首當其衝占大多數，攤商更是一片哀嚎聲，港湖居民實在很無奈，怎麼老是《被限電》？特別是內科南軟所在地，《被限電》的悲情苦旦角色要扛多少？都沒調整空間？

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▲17日晚間台電再度全台分區供電，市府站到信義商圈部分停電但商家電力無虞，卻受到疫情衝擊商業區幾無人潮。（圖／記者張君豪攝）

李明賢臉書透露，原來，從2018到2021年，居然都是CD組屬於《輪流停電》組，明年才會開始輪到EF組。CD怎麼擔任《限電組》，一次就是4年？

對此李明賢認為，若是繼續無預警停電，還是CD組要來扛，港湖還是要繼續倒楣被限電，問題是，政府即使無法保證不停電。呼籲「以目前限電頻繁次數，CD或EF組應該緊急要彈性調整。」

根據台電規劃，限電方式包括「緊急（緊急分區）輪流停電」與「計畫（計畫性分區輪流停電）」兩種，台電每年依序選擇兩組作為「緊急組別」，其他則列為「計畫」組別。不過值得注意的是，若該年未發生停電事故，該組則會在隔年繼續。

根據近年緊急停電組別，2017年AB組（有執行），2018年CD組（未執行），2019年CD組（未執行），2020年CD組（未執行），2021年CD組（有執行），因此2022年將是EF兩組。