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台灣疫情爆發「認知作戰進行中」　路透社：製造混亂威脅國安

▲▼新北市立聯合醫院板橋院區急診室外設立快篩站,有民眾穿著便利雨衣前來篩檢,篩檢站 。（圖／記者李毓康攝）

▲聯合醫院板橋院區急診室外設立快篩站，民眾穿著便利雨衣充當防護衣接受篩檢 。（圖／記者李毓康攝）

記者張靖榕／編譯

台灣疫情自15日以來急遽升溫，防疫一年多後出現嚴重破口，連3日錄得破3位數確診病例，同時電視、網路民怨聲量增強。路透社指出台灣政府當前正力拚控制疫情，卻得另外騰出一隻手應付來自中國勢力企圖製造混論的「認知作戰」（cognitive warfare），國安受到相當程度的威脅。

路透社指出隨著疫情爆發，台灣的疫苗存量正在快速消耗，而之後的AZ疫苗和部分輝瑞疫苗都還在路上，全台人口不到1％接種，而目前透過COVAX疫苗機制將運送來的疫苗也已取得COVAX官方證實，將會盡快在下一輪配送時運抵台灣。

不過疫情的升溫不論在電視、平面媒體或是社群網路上，皆能感受到儘管民眾配合政府升高警戒的政策，但部分民怨也在跟著加熱，只是當中是否都是台灣人民的心聲，抑或潛藏著其他勢力的攪動。

路透社引述一名觀測中國活動的台灣國安官員指出，台北當局認為北京方面正在進行「認知作戰」（cognitive warfare），目的是「製造混亂」（create chaos），並企圖降低公眾對政府過去一年至今的防疫信任。

「他們想要強調中國疫苗有多麼有效」，該名國安官員表示，「然後強調（台灣）政府是如何盲目地把希望美國和台灣國產疫苗上。」意指這場官方認為已在進行中、造成國安威脅的認知作戰，除了打擊台灣民眾對台北當局的防疫信任，還要趁機翻轉敘事，強調中國疫苗的優勢。

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