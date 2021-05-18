美國首次釋出2000萬劑FDA認證疫苗　蕭美琴：向美方爭取中

文／中央社記者江今葉華盛頓17日專電

美國總統拜登今天表示，預定6月底前將釋出2000萬劑疫苗到海外，這是美國首度將獲得官方認證使用的疫苗供應海外。對此，駐美代表蕭美琴表示，「進洽爭取中」。

▲拜登決定釋放疫苗予外國。（圖／路透社）

拜登（Joe Biden）今天下午宣布，將再釋出2000萬劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗到海外，以協助對抗疫情的國家。這批疫苗是已經獲得在美國使用許可的疫苗，包括輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）與嬌生（Johnson & Johnson）生產的疫苗。

白宮曾於4月時宣布，將與他國分享約6000萬劑由阿斯特捷利康（AstraZeneca）生產的疫苗。不過，阿斯特捷利康疫苗尚未獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）使用許可。

對於美國將再釋出疫苗，蕭美琴在回覆媒體詢問是否會向美國政府表達疫苗需求時表示，已經向美方表達爭取這波釋出疫苗的意願，「進洽爭取中」。

她也表示，國內疫苗採購由衛福部主責，駐美代表處主要是從旁進洽美方加速回應所提的需求。

台灣近日來確診病例大幅增加，對疫苗的需求也隨之加大。衛生福利部次長薛瑞元日前在立法院表示，台灣已採購的505萬劑莫德納疫苗，快則5月可能交貨，但比較沒有把握，希望至少6月以前到貨。

蕭美琴14日表示，台灣向美方商購的疫苗目前有2批，其中阿斯特捷利康已經有少量送抵台灣，莫德納藥廠生產的疫苗預計6月可以開始送交。現在的目標是努力爭取務必能如期到貨。