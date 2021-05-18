快訊／高雄仁惠醫院「55名醫護採檢」疑有確診　陳時中下午2點說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎本土疫情持續延燒中，雙北目前處在三級警戒時期，從5/15第一天破百衝到180例開始，已經連續三天都破百，昨天確診個案更高達333例。總統蔡英文、行政院院長蘇貞昌也在今上午10點視察指揮中心。指揮官陳時中也將持續召開記者會，下午2點說明最新疫情。

台灣在5/15第一天本土確診破百，共有180例，5/16有206例，5/17則飆破300例，有333例，如果今天在破百例，甚至確診數更高，台灣本土疫情恐在今天就破千例。另外，高雄仁惠醫院也爆出確診個案，高雄市長陳其邁也緊急下令即起清空醫院。

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由於目前台灣本土疫情嚴重，總統蔡英文和行政院院長蘇貞昌也在今上午10點到指揮中心視察，期間是否有其他指示，也有待陳時中下午記者會說明。

根據指揮中心統計，截至目前國內累計245,801例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含236,103例排除），其中2,017例確診，分別為1,081例境外移入，883例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中。確診個案中12人死亡、1,123例解除隔離、882人住院隔離中。

指揮中心也呼籲，民眾要落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。