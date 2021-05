▲ 英國藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca,簡稱AZ)新冠疫苗。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

全球疫苗與預防注射聯盟(GAVI)17日表示,台灣6月底之前就能獲得所分配的AZ新冠疫苗。

路透報導,全球疫苗聯盟與世界衛生組織共同運作COVAX計畫,提供新冠疫苗給難以取得疫苗的國家。文中形容,此一消息發布之際,台灣確診病例數正激增當中,但並未提到確切疫苗數量。

根據中央流行疫情指揮中心先前公布的資料,台灣向國際洽購疫苗近2000萬劑,分別是與AZ購買1000萬劑、莫德納採購505萬劑以及從COVAX平台分配476萬劑。

GAVI says it expects Taiwan to get COVID vaccines by end June https://t.co/ZJZnyYYcI8