大里確診豆漿伯不老實嚇壞665名師生　警調監視器凌晨4點查足跡

記者游瓊華／台中報導

「真的超不配合，講話灰灰！」台中68歲的確診個案豆漿伯因擔心工作的便當店遭停業，竟惡意隱匿工作地點，疫調時硬卡一個「福隆宮」，其足跡與東山高中上百名國三學生重疊引發學生及家長恐慌，但因為行程前後時間兜不攏，加上豆漿伯在福隆宮行蹤交代不清，警方漏夜調閱監視器，才查出豆漿伯的完整足跡。台中市長盧秀燕得知後也震怒，宣布開罰豆漿伯30萬元，也成為因隱匿疫調遭罰最重的個案。

▲台中市政府調閱監視器畫面，查明大里豆漿伯僅是路過福隆宮，非進入福隆宮。（圖／記者游瓊華翻攝）



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豆漿伯自述的福隆宮足跡，剛好和東山高中國中部三年級學生會考去祈福重疊，消息傳出後東山國665名師生今起改為線上教學2週，但仍止不住恐慌情緒，不僅該校家長憂心他們傳染給同校的學弟妹，連同考場的考生家長也擔心被波及，得打爆教育局電話。

據悉，豆漿伯在疫調過程中不僅不配合，行蹤也交代不清，市府於是拜託警方調閱沿路監視器，一格一格查，發現豆漿伯都是「經過」福隆宮，並未「進入」福隆宮，查到半夜四點多，大概才確認了足跡。工作人員詢問豆漿伯，豆漿伯才坦承自己在東山路上鄰家鄉（名家香）便當店工作。

台中市衛生局長曾梓展表示，豆漿伯自述在便當店擔任外送員工作，其便當店目前已經停業消毒，有8個人列為居家隔離，12個人自主健康管理。台中市長盧秀燕也震怒，宣布開罰豆漿伯30萬元。

台中市去(109)年進行境外移入確診個案疫調時，一對夫妻宣稱於返台航程中有穿隔離衣，但經確認並未穿著隔離衣，事後被市府依違反傳染病防治法第43條規定處新台幣15萬元罰鍰。