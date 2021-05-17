台灣3天炸出719本土　日媒揭「一大打擊」：究竟哪裡出了錯





▲軍人穿上防護衣在萬華執行消毒作業。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

台灣新冠疫情大爆發，連續3日出現3位數新增本土確診。日媒《日經亞洲》17日以「台灣新冠疫情飆升：到底哪裡出了錯？」（Taiwan's coronavirus spike: What went wrong?）為題分析，儘管過去連日破百新增確診的數字遠比許多國家還要低，但這對台灣來說卻是一大打擊，因為台灣國際形象提升，靠的是疫情控制得宜。

回顧週末以來的本土個案，15日180例、16日206例，17日則是333例，但在14日之前，台灣的本土個案加總也才135例。文中特別點名，其中部分確診個案與今年4月桃園國際機場諾富特飯店疫情有關。

4月中旬，台灣放寬對未接種疫苗的機師及部分機組員的檢疫要求，自5天減至3天；與此同時，已接種疫苗的機組員不再需要接受隔離。到了同月20日，與諾富特飯店有關的首批確診個案被發現，事後更發現旅客與檢疫機師混住等狀況。

在加州大學柏克萊分校受訓的台灣公衛專家楊憲宏（Yang Sen Hong）坦言，華航與諾富特飯店未能遵守相關規定，且政府為機師設置的隔離天數過短，在不要求接種疫苗的情況下允許機師進行短期隔離，「但他們沒有接種疫苗，憑什麼享有這種特殊待遇？」

楊憲宏直言，雖然許多國家縮短機師隔離的時間，但封鎖邊境的台灣情況並不同，有染疫機師散播病毒的風險存在。

「現在最重要的事情就是保持冷靜」，史丹佛大學政策成果預防中心主任王智弘（Jason Wang）表示，民眾若能戴上口罩、洗手、限縮行動範圍，就有足夠能力確認確診者及其密切接觸者，並對這群人進行檢測隔離，「但若限制人流的環節做不好，接觸者追蹤及篩檢將無法徹底落實，未來一個月很有可能看到確診數持續激增，直到封城為止。」

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