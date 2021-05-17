　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣3天炸出719本土　日媒揭「一大打擊」：究竟哪裡出了錯

▲▼ 台灣疫情升溫，軍人穿上防護衣在萬華執行消毒作業。（圖／路透）

▲軍人穿上防護衣在萬華執行消毒作業。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

台灣新冠疫情大爆發，連續3日出現3位數新增本土確診。日媒《日經亞洲》17日以「台灣新冠疫情飆升：到底哪裡出了錯？」（Taiwan's coronavirus spike: What went wrong?）為題分析，儘管過去連日破百新增確診的數字遠比許多國家還要低，但這對台灣來說卻是一大打擊，因為台灣國際形象提升，靠的是疫情控制得宜。

回顧週末以來的本土個案，15日180例、16日206例，17日則是333例，但在14日之前，台灣的本土個案加總也才135例。文中特別點名，其中部分確診個案與今年4月桃園國際機場諾富特飯店疫情有關。

4月中旬，台灣放寬對未接種疫苗的機師及部分機組員的檢疫要求，自5天減至3天；與此同時，已接種疫苗的機組員不再需要接受隔離。到了同月20日，與諾富特飯店有關的首批確診個案被發現，事後更發現旅客與檢疫機師混住等狀況。

▲▼ 台灣疫情升溫，軍人穿上防護衣在萬華執行消毒作業。（圖／路透）

▲▼ 台灣疫情升溫，軍人穿上防護衣在萬華執行消毒作業。（圖／路透）

在加州大學柏克萊分校受訓的台灣公衛專家楊憲宏（Yang Sen Hong）坦言，華航與諾富特飯店未能遵守相關規定，且政府為機師設置的隔離天數過短，在不要求接種疫苗的情況下允許機師進行短期隔離，「但他們沒有接種疫苗，憑什麼享有這種特殊待遇？」

楊憲宏直言，雖然許多國家縮短機師隔離的時間，但封鎖邊境的台灣情況並不同，有染疫機師散播病毒的風險存在。

「現在最重要的事情就是保持冷靜」，史丹佛大學政策成果預防中心主任王智弘（Jason Wang）表示，民眾若能戴上口罩、洗手、限縮行動範圍，就有足夠能力確認確診者及其密切接觸者，並對這群人進行檢測隔離，「但若限制人流的環節做不好，接觸者追蹤及篩檢將無法徹底落實，未來一個月很有可能看到確診數持續激增，直到封城為止。」

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

「象印品牌週」最低999元起！美型咖啡機、電子鍋輕鬆到手

ET快訊
新竹120人婚宴違禁聚令！賓客被勸離還打包　新人傻眼：毀了
北部確診男曾到萬華「多次回高雄」　高鐵、捷運、客運全搭過
土城「平頭哥」不戴口罩拒填實聯制！　還爆打超商店員
侯友宜示警「接近4級警戒」！若升級5措施曝　停班課、不得外出
快訊／基隆公布確診者足跡！　曾去西門町唐吉軻德
台北確診女搭高鐵返高雄　逛義享天地+好市多9足跡曝光
宜蘭確診男女友病逝　37醫護全篩檢結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

一戰天然博物館　「時光機」避難所現阿爾卑斯山

即／COVAX疫苗即將來台　全球疫苗聯盟：AZ疫苗6月底前到貨

日本50%地區爆炸性感染！政府急祭嚴格措施　戴口罩聚餐、禁飲酒

WHO：一年數十萬人死於工時長　恐因新冠疫情加速惡化

何時才能擺脫口罩？　美400專家點出「唯一解」：這才是關鍵

本土飆升！她在加拿大連封3次　籲台灣人「這招」效果絕不輸封城

台灣3天炸出719本土　日媒揭「一大打擊」：究竟哪裡出了錯

台灣接種人口僅1％　《路透》：防疫典範陷入「疫苗短缺」困境

才剛出生就被媽放火燒死！　主人驚嚇發現愛犬口中咬著嬰兒焦屍

蓋茲向「戀童淫魔」徵詢婚姻建議？　梅琳達暴怒求離婚

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

不勸導了！沒戴口罩直接開罰　高雄市場13攤商收最高1.5萬罰單

模仿「比中指柯文哲」直接釣出本尊！　鳳梨鼠薯秒道歉...「靠X啊歹際大條」

386例公布足跡「已經不切實際」 柯曝新戰術：確診回推圍堵斷鍊

婦人沒戴口罩...店員勸阻爆口角 超商內大罵：怎樣！罵誰神經病

柯P「嚴肅比中指」重申防疫3要素　還比2次...網笑：阿伯這次出事了！

一戰天然博物館　「時光機」避難所現阿爾卑斯山

即／COVAX疫苗即將來台　全球疫苗聯盟：AZ疫苗6月底前到貨

日本50%地區爆炸性感染！政府急祭嚴格措施　戴口罩聚餐、禁飲酒

WHO：一年數十萬人死於工時長　恐因新冠疫情加速惡化

何時才能擺脫口罩？　美400專家點出「唯一解」：這才是關鍵

本土飆升！她在加拿大連封3次　籲台灣人「這招」效果絕不輸封城

台灣3天炸出719本土　日媒揭「一大打擊」：究竟哪裡出了錯

台灣接種人口僅1％　《路透》：防疫典範陷入「疫苗短缺」困境

才剛出生就被媽放火燒死！　主人驚嚇發現愛犬口中咬著嬰兒焦屍

蓋茲向「戀童淫魔」徵詢婚姻建議？　梅琳達暴怒求離婚

百貨龍頭明起八點提早打烊！新光三越15店啟動分流、異地上班

陸官媒總編：台灣再不緊急封鎖「全島普篩」　將成東亞疫情震中

竹市國中小「班班有冷氣」　開窗開冷氣防疫保通風

一戰天然博物館　「時光機」避難所現阿爾卑斯山

阿嬤PO「7毛+1嬰」群聚睡覺照　網笑噴：有沒有實名制？

台指期開盤大跌583點後反彈　期交所：已提前預做準備交易穩定

不到萬元擁有喬治傑生復刻項鍊　純銀與紅玉髓款耐看不怕過時

新光三越、SOGO全台44店縮短營業時間

本土確診333例再創單日新高　王定宇點出「3點正向訊息」

即／COVAX疫苗即將來台　全球疫苗聯盟：AZ疫苗6月底前到貨

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

國際熱門新聞

台北市民自主封城！馬媒：令人讚賞

醫建議口罩戴2層　美CDC點出1關鍵

全球疫情一次看　越南新加坡日增創新高

韓僑直指台灣人「1態度」釀本土爆發

哈瑪斯7天猛轟3000枚火箭 以色列：歷來最快

驚悚！印度恆河飄5百具浮屍引鳥狗啃咬

雙北3級警戒　日媒：台灣人的生活將徹底改變！

槍手暴力搶劫　他喊「來自台灣」保命

特斯拉男剛發「自動駕駛片」自撞亡

恆河撈起2000屍！新冠死者沿岸漂流

全家12天內染疫身亡　2幼女成孤兒

日經：台疫情爆發是一大打擊

108通電話沒人救　母子家中成腐屍

丹寧風指彩爆紅　像甲縫卡滿黑垢

更多熱門

相關新聞

馬偕禁令是全台首例？陳時中回應了

馬偕禁令是全台首例？陳時中回應了

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布333例確診病例，萬華、板橋重災區就佔了130例。為確保醫療量能，馬偕醫院宣布即起針對萬華、板橋居民改為戶外門診，被問及是否為禁止特定居民看診首例？指揮官陳時中回應了。

公會514字籲：旅行社6／8前勿出團

公會514字籲：旅行社6／8前勿出團

WHO：長時間工作　1年奪數十萬條命

WHO：長時間工作　1年奪數十萬條命

台東縣政府啟動部份居家或異地辦公

台東縣政府啟動部份居家或異地辦公

教育部統計全國「國中、小10學生確診」

教育部統計全國「國中、小10學生確診」

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情台灣日經亞洲日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全台恐停班停課？本土爆發「傳今日確診又比昨天多」

亞東醫院「住院病人＋看護」8人確診　29名護理師隔離

快訊／本土增333例！連續三天破百例

快訊／台中第一間學校停課！市府深夜宣布重慶國小1學生確診

快訊／柯文哲、侯友宜共識：雙北停課至5月28日

即／五股成州派出所警員確診　同仁全匡列採檢

即／高雄教育局再宣布：高中以下可不到校上課

快訊／柯文哲爆：今天確診數大概比昨天高「社區有10％被感染」　

苗栗確診者足跡曝！連兩天到中醫大新竹附醫

快訊／新北確診5/7- 5/15足跡曝光　遍及土城三重永和﹑中和大潤發

雙北三級警戒首個上班日！　捷運人潮大減

點破「防疫5漏洞」不如大陸　台商嘆：台灣真值得驕傲嗎？

桃市府公布確診足跡！「全聯、家樂福」中鏢

快訊／新北本土再爆148例　7行政區全都中「板橋三重中和最多」

范逸臣忍痛退賽「緊牽13年田中千繪逛街」

更多

最夯影音

更多
台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」
網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面