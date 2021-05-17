疫苗搶瘋！日本開放65歲以上老人預約　大阪2.5萬劑25分鐘全搶光

▲日本開放65歲以上老人預約施打疫苗，反應熱烈。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本東京與大阪地區疫情尤為嚴重，當局17日開放兩地65歲以上居民預約接種新冠疫苗，沒想到報名十分踴躍，大阪地區才剛開放不到半小時，2萬5千個名額隨即被搶光，東京地區的高齡者疫苗預約也在45分鐘內吸引2萬1千人登記。

根據《朝日新聞》報導，由日本自衛隊負責的新冠疫苗大規模接種中心，17日下午1時開放大阪會場的65歲以上老人疫苗預約，相關單位準備的2萬5千劑疫苗在下午1時26分便全數預約完畢，預約成功的民眾將會於24日至30日分別前往大阪會場施打。

東京17日上午11時同樣也開放當地65歲以上長者預約施打疫苗，一共5萬劑，其中2萬1千劑45分鐘內就被搶光。防衛省表示，24日將會再度開放下一批東京與大阪的高齡者疫苗接種預約，施打時間為5月31日至6月6日。

日本面臨第4波疫情，目前東京、大阪、兵庫、京都、愛知、福岡、北海道、岡山以及廣島等9個都道府縣已經再度進入緊急事態宣言。

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