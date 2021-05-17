何時才能擺脫口罩？　美400專家點出「唯一解」：這才是關鍵

▲美國如今已經逐步放寬口罩令。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國疫情正逐漸獲得控制，並讓許多人開始鬆懈下來，不過根據《紐約時報》針對723位流行傳染病專家所進行的調查，有高達59%的專家仍然認為，疫苗接種率才是這場戰役的關鍵。他們稱，包含兒童在內，至少要有70%以上的美國人都接種疫苗，這場疫情才能算是真正的終結，屆時民眾才可以真正的「脫掉口罩」。

《紐約時報》召集了723位傳染病專家進行了意見調查，大部分的專家皆表示，儘管政府的禁令正在逐步放寬，但是唯有讓更多人接種疫苗，才能促使這場疫情盡早結束。參與此項調查的約翰霍普金斯大學流行病學主任切倫塔諾（David Celentano）指出，兒童將是疫情結束的關鍵。然而美國目前才剛開放青少年接種疫苗，12歲以下適用的疫苗則尚未獲得批准。

▲數百名專家指出，想要擺脫戴口罩的生活，那就只能提高疫苗的施打率。（圖／路透）

在調查中，有59%、也就是400多位的學者共同認為，唯有提高疫苗接種率，才能有效終結疫情，讓美國人擺脫戴口罩的防疫生活。然而目前全美的疫苗接種率為36%，且速度正在持續減緩。專家表示，美國人不願施打疫苗將會是結束疫情的重大威脅，更不用說未來還可能繼續出現其他變種病毒。

蒙大拿州大學流行病學專家沃克（Ethan S. Walker）表示，如果拒絕施打疫苗的人越多，那麼新冠病毒停留的時間就會越長。但專家也樂觀表示，在五年後，新冠肺炎會更像流感，傳播速度更低，儘管會造成部分患者死亡，但不再是需要封鎖城市的重大公衛危機。

受訪專家也提醒，民眾必須繼續保持戴口罩的習慣，即便這與美國CDC公布的最新指導意見相左。調查中，有超過80%的受訪學者認為，人們在室內與陌生人接觸時應持續佩戴口罩。

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