抗疫模範國失守！婚外「愛的接觸」淪破口　1關鍵讓台星越疫情反撲

▲新加坡近期本土疫情反撲，民眾前往超市採買必要物資。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

台灣新冠疫情大爆發，今（17）日光是本土案例就高達333例，再次創下疫情以來的新高，在此之際國內許多人紛紛忙著揪出戰犯，諸如機師、特殊性產業從業人員與消費者等。不過，先前屢被稱為「抗疫模範生」的新加坡與越南，其實近日也慘遭疫情反撲，社區傳染案例更創新高，除變種病毒提高傳染率，其實竟也與防備心鬆懈有關。

根據外媒《經濟學人》分析，其實疫情的反撲與民眾鬆懈警戒心有關，除了大肆舉辦宗教慶典活動、疫苗接種速度不如預期、對於長期防疫的疲憊，甚至是婚外性行為與其所衍生的汙名化，都是助長疫情反撲的原因，而新冠病毒不斷變種、繁衍，加快其傳播速度，使得出入境場所、醫院、檢疫場所等人流出入複雜的地方淪為防疫破口。

疫情經過1年多以來的變化，印度變種病毒的傳播速率比起英國病毒株高出6倍，新加坡、泰國、馬來西亞、印尼、柬埔寨等東南亞諸國皆出現上述情況，而經過篩驗後證實為印度變種病毒。對此，越南、泰國、馬來西亞防疫專家認為，民眾自信心過剩，以及節慶期間在未遵守社交距離下的慶典、旅遊等，是疫情再次反撲的主要因素。

▲泰國監獄爆發大規模確診。（圖／路透社）

另外，該則報導在分析中點出關鍵要素，其中之一便是婚外性行為意外造成的防疫破口。柬埔寨有2名性工作者在染上英國變種病毒株後從杜拜搭機返國，未料回國後卻未遵守防疫規定繼續到夜店與其他場所接客，造成光是截至今年5月中旬，就有數千人因此染疫、超過百人以上死亡。

根據統計，越南昨（16）日通報187起確診，為近一周以來第2度創下新高；防疫成績不俗的新加坡則於16日通報38起社區感染案例，其中還有7所國小的學童染疫，且17例感染途徑未明；而馬來西亞於5月12日通報4765例，新增確診樹圍過去通報的3倍；泰國17日則新增9635例，創下疫情以來新高，其中6853人為囚犯，考慮監獄特殊的封閉性，未來料有更多確診者。

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