Google地圖驚見「詭異幽靈大樓」！半透明嵌入街景　實際位置曝光

▲英國網友在Google地圖上發現「幽靈大樓」。（圖／翻攝Twitter@iiboharz）



記者吳美依／編譯

英國網友金柏莉使用Google地圖時發現，曼徹斯特地方法院（Manchester Magistrates Court）、大橋街（Bridge Street）的勞里旅館（Lowry Hotel）之間，竟出現4棟詭異的「幽靈大樓」，硬生生嵌入真實街景，但該地址實際上根本沒有類似樓宇。

地圖上，4棟建築物圍成長方形，外牆呈現半透明、略帶灰色，如果拉進一點觀察，可以發現它彷彿「從天而降」，兀自座落在市區街口，加疊在既有的房屋之上，雖然建築風格與周邊樓宇相似，但顯然不該出現在那裡。

金柏莉（Kimberley）在推特上寫道，「Google地圖上這些奇怪的幽靈大樓是什麼鬼東西啊？它們就這樣卡進其他建築物裡，但它們不是真的，實際上也不存在。搞什麼啊！」

▲「幽靈大樓」彷彿從天而降一般，坐落在真實建築物上。（圖／翻攝Google Maps）



此文引起許多網友討論與回應，有人認為只是系統出錯，也有人猜測那是「不同世界的交會處」，或者不知道哪個環節出錯，導致「幽靈旅館」曝光。一名網友「反串」開玩笑說，「你愛怎麼說就怎麼說吧！我可是住在那裡呢！」

金柏莉似乎滿腦子都是這件事，但過了數小時仍想不通，忍不住表示，「我還是不懂那幾棟建築物是從哪裡來的」。她隔天再度更新貼文，推測可能是圖像複製時發生錯位疏失。

據悉，Google地圖目前沒有對此回應。

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