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又迎第4波疫情...日本人「真的累了」　專家憂：恐因此陷入危機

▲▼日本,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本邁入第4波疫情，許多民眾開始出現防疫疲勞。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本正面臨第4波疫情，包含東京在內的6個都府縣也進入第3度緊急事態宣言，然而疫情反覆，遲遲無法獲得有效控制，長達一年多的防疫生活也讓當地人出現「防疫疲乏」的情況。甚至有些人已經「累了」，開始相信荒謬的假消息，也導致疫情更加難以控制。專家提出警告，這樣一來可能會讓日本陷入更危險的情況。

根據《讀賣新聞》報導，日本如今已經第3度發布緊急事態宣言，許多民眾更是遠距上班長達一年多，面對這樣無法喘息的日常，生活何時才能回歸正軌更是無法預測，讓日本人自己都累了，還因此出現「防疫疲乏」。部分有心人士則趁此機會散播陰謀論。對此，專家出面呼籲，民眾千萬不可以相信，否則會將日本帶向更危險的處境。

▲▼日本,新冠。（圖／達志影像／美聯社）

▲專家示警，陰謀論恐怕會造成防疫破口。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，有人惡意傳播「新冠肺炎都是謊言」、「有人想用疫苗控制人類」的陰謀論，不但在網路上病毒式地散播相關假消息，還舉行線下活動，到人流量大的車站發傳單，稱「新冠病毒只是小感冒，是全球各國的資本家故意在操縱政府、製造危機」。不僅如此，他們甚至還稱，「打疫苗是為了在人類的體內植入晶片。」

儘管相關假消息毫無根據，但是仍有部分日本民眾在推特以及YouTube接觸相關訊息後，對此深信不疑，甚至是跟著這些人站上街頭，宣傳相關「陰謀論」。

千葉大學醫院教授谷口俊美表示，在眾多假消息中，汙名化疫苗的言論最多。他說，「有一種可能性是，那些已經對疫情產生厭倦的人，更容易相信陰謀論。」不過他也提出警告，「如果錯誤的訊息一再地蔓延傳播，那麼可能會阻礙疫情獲得控制，造成更危險的狀況。」

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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