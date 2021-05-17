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太驚悚！印度恆河飄「500具浮屍」引鳥狗啃咬...強風吹拂屍骨曝

▲▼印度恆河不斷發現確診者屍體，當地官員不願證實。（圖／路透社）

▲印度恆河不斷發現確診者屍體，當地官員不願證實。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

印度受到當地新冠肺炎變種病毒株強勢侵襲，導致各地確診者與死者人數激增，恆河佈滿染疫死亡的患者屍體，就有北方邦的一座城市，民眾在恆河發現高達4、500多具屍體就這麼大喇喇躺在河床，隨著風沙的吹襲，屍體的皮膚暴露在空氣之中。

專家擔憂，此亂象恐怕助長新冠疫情增溫、甚至成為衍生其他傳染疾病的「煉蠱場」。

根據當地媒體《印度斯坦時報》、《India TV》報導，印度北方邦安拉阿巴德（官方稱普拉亞格拉傑）的恆河河段，岸邊沙灘驚現500多具屍體，引起當地居民極度恐慌，而在數日以前，當地也傳出恆河河邊發現浮屍的相關報導。

當地居民亞斯里瓦斯透露，許多確診患者在死後，家屬根本沒有錢或其他餘裕為其安葬，只好將半腐爛的屍體拋棄在恆河，具有掠食性的鳥類與犬隻聚集在一處蠶食、啃咬屍體，「民眾很無助且貧窮，他們沒有足夠資源為死者進行安葬，政府應該要更加注意這一塊，因為這種現象會更有利於病毒傳播。」

《路透社》在報導中引述先前取得的當地政府備忘錄。報導指出，在北方邦高級政府官員簽發給邦內各地區的官方文件曾明確寫道，死於新冠肺炎或其他疾病的死者屍體未依照規定就被拋進河內，導致河道上飄滿浮屍。

另外，由於短期內缺乏供火化屍體時所需的燃燒木材，或是某些民眾因特定宗教信仰而害怕火化，種種因素造成民眾將屍體拋棄在恆河的現象愈發嚴峻，據傳文件內已向村長層級的官員強力要求，嚴禁民眾向河道拋屍，且派遣警力加強河岸巡邏。

據悉，印度當地許多重要官員皆避談此事。

宇宙人外信》

：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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