感覺就像被坦克撞到！　加拿大健身教練染疫成重症手變紫色

▲加拿大染疫的33歲健身教練，在病房與朋友視訊，後來康復直播。（圖／翻攝自Facebook／Rey Damasco／Tarik Rahiman）

實習記者黃品臻／綜合報導

加拿大卑斯省一名33歲的健身教練在上個月染上新冠肺炎，已經康復的他用自身經歷勸告民眾一定要當心新冠病毒，因為無論是年輕或健康的群體，都有可能中標。

據加拿大《環球新聞》（Global News）報導，拉希明（Tarik Rahimin）大部分的時間都在營養補品行業工作，而且他已有近10年的私人健身教練經驗，營養飲食、維生素、礦物質、抗氧化劑、運動和作息正常已是他的日常。拉希明強調「健康就是財富」，但他今年4月仍不幸確診，甚至演變成重症被送入加護病房（ICU）。

拉希明回憶生病過程，「我的手變成了紫色、黃色和藍色，所以醫護人員立即讓我戴上氧氣罩。我感覺我就像被一輛坦克撞到一樣，每次呼吸都像是最後一口氣。我參加過體育運動、學過武術，但我從未有過這樣的經歷。」

拉希明的醫生擔心地告訴他器官可能開始停止運作，並說明如果氧氣值繼續下降，醫護人員就必須給他插管，並讓他進入醫學上的誘導昏迷狀態，以做下一步治療。

拉希明補充說明，「我嚇壞了，我才33歲，很健康、很活躍，為什麼這種事會發生在我身上？但這讓我意識到，每個人都有可能發生同樣的情況。」

幸運的是，近10天的治療後，拉希明的狀況逐漸好轉，可以進食、走動且不再需要氧氣。他在4月20日出院，雖然仍會常常感到疲勞，但已經能重返工作崗位，散步並重新開始鍛鍊。

後來，拉希明在社群媒體上分享了自己的經歷，還製作了一個影片，要讓家人、朋友和粉絲知道，新冠病毒真的不是在開玩笑，也不是只有老人才會染疫。他提醒大家在政府努力控制疫情的當下，延遲生日聚會、派對或海灘聚集等活動，替其他人想想。