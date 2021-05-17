全身膠帶封死！他出車禍去世「慘淪木乃伊」　醫院：怕他散播病毒

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓男子法布雷加斯（Merwin Fabregas）上月底出車禍傷重過世，但就在家屬悲痛送最後一程之際，發現院方把他視為可能染疫個案，利用膠帶緊緊纏繞裹住他的遺體，猶如「木乃伊」，讓家屬相當生氣，甚至控訴院方在死前就把維生系統關閉。現已知該名死者並未染疫，病毒檢測結果呈現陰性。

綜合椰子往馬尼拉等外媒報導，法布雷加斯4月30日出車禍，傷勢相當嚴重，被送往當地醫院接受治療，但卻在未確診的情況之下，被院方視為新冠患者，甚至因此住進專門治療呼吸道疾病的病房。令人遺憾的是，儘管接受醫療處置，他仍傷重過世。

法布雷加斯母親莎比比（Mitchilou Fabregas Sapipi）事後受訪時哭訴，院方根本不關心法布雷加斯，本應該好好照顧患者的醫院，居然把法布雷加斯整個人裹成木乃伊，更在他去世之前，就把維生系統儀器關閉。

面對死者家屬的指控，該院主任奧巴納（Napoleon Obana）指出，法布雷加斯被送進治療新冠患者的病房只是預防性措施，且是死後才關閉維生系統，把遺體用膠帶包裹是因為懷疑可能染疫，「我們必須將其視為疑似病例，因為他可能把病毒傳染給其他人……我們沒有殺他。」

文中提到，法布雷加斯的新冠病毒檢測呈現陰性，但當局政府是否針對此事介入調查仍不得而知。

TINGNAN: Magkahalong galit at hinagpis ang nararamdaman ng pamilya ng isang nasawi sa aksidente. Ang kaanak kasi nila,... 由 Unforgotten 發佈於 2021年5月11日 星期二

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