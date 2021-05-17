篩檢人塞爆！護理師「憋9hrs第一次上廁所」累癱：不知道能撐多久

▲急診被篩檢民眾塞爆，護理師憋9小時不敢離開工作崗位上廁所。（圖／護理師林婷授權提供，下同）

記者李佳蓉／採訪報導

和平醫院13日傳出有住院患者確診後，今（17）日亞東醫院也驚爆住院患者加上看護共7人染疫。近日雙北市擴大採檢，各醫院、快篩站均湧現大量人潮，有人染疫的亞東醫院可見百公尺的排隊人龍等待採檢。正妹護理師林婷在臉書呼籲：希望大家能減少對醫療的負荷，「我們不知道，我們還能撐多久」。

在新北市某醫院工作的護理師林婷在粉專指出，「這幾天的轟炸，不知道我們護理隊可以撐多久？」昨天關心急診的學妹單位還好嗎？「她說好累好渴好喘好悶……」雖然民眾都願意配合，但驚訝「人數也太多吧！」手邊的工作一刻也沒停過，上班不敢喝水進食，還需要控制水量，直到奮戰9小時下班才上了第一次廁所，一看傻眼「甘…顏色超黃」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲護理師林婷也累癱，回家稍作休息晚上又要繼續奮戰。

林婷受訪時表示，自己嚴守在加護病房，但因民眾篩檢需求量大，有多名護理師學妹被調派支援。昨晚凌晨1點多，還可見醫院外有民眾排隊等候採檢，其中還有小朋友。她打起精神地說：「我們醫護已經冷靜、堅持勇敢在撐下去了！」提醒民眾務必戴好口罩、多洗手，還有「不要群聚」。

林婷表示，希望台灣民眾在疫情嚴峻期間也能好好生活、互相關心、提醒身邊的人，關懷長者、孩童；在路上騎車、開車也要多加留意，減少不必要的意外；另外，有三高慢性病患者請按時吃藥，洗腎患者不要拖延、按時洗腎。

「目前減少對醫療負荷，是對我們最大的幫忙！」林婷再三呼籲。也請醫院高層多關心基層護理師、放射師、呼吸治療師、警衛大哥、急診櫃台人員和清潔員工，「多關心我們身體及心裡上的負荷，多問一句我們目前面臨到的問題。因為我們不知道，我們還能撐多久。」