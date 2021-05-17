車諾比核電廠中子數量上升　廢料悶燒增加爆炸可能

▲車諾比核電廠被「石棺」覆蓋著的4號反應爐中子數量持續上升。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者黃品臻／綜合報導

近日有科學家發現，位於烏克蘭的車諾比核電廠，在4號反應爐大樓的地下室內，殘留核燃料疑似有核分裂反應，恐引起另一波爆炸。車諾比核電廠在1986年4月26日發生核事故，造成嚴重的輻射污染，當時的蘇聯政府用鋼筋混凝土，建造了巨大的「石棺」覆蓋在4號反應爐上，以防止污染繼續擴大。

據LiveScience報導，車諾比核電廠4號核反應爐發生爆炸後，反應爐的核心碎片在反應爐內四處流動，並和其他灰塵、熔岩狀的「燃料覆蓋物質」（fuel-containing materials、FCM）混合成為陶瓷狀物質。

監測石棺的科學家發現，在一個名為305/2的封閉地下室中，中子數量激增，中子數量上升代表著這些FCM正在發生新的裂變反應，由多個中子撞擊鈾原子中的核子，進而產生能量。

英國謝菲爾德大學（The University of Sheffield）的核料化學家海特（Neil Hyatt）表示，這些放射性廢物正像烤爐中的餘燼一樣在燃燒，如果長時間不受控制，這些餘燼可能會完全點燃，導致另一場爆炸發生。

核電安全問題研究所的高級研究員薩維利耶夫（Maxim Saveliev）認為，這種潛在爆炸不會像1986年的事故那樣具有破壞性，爆炸範圍可能只會在「石棺」內，但即使是一次封閉性的爆炸，也會使清除FCM的長期任務變得更加困難，而且舊「石棺」很可能因爆炸而遭到破壞。

薩維利耶夫補充說明，地下室的中子數量已經穩定上升了4年，儘管數量繼續上升而不會發生任何事故是有可能的，但科學家仍不得不干預，不過石棺內的輻射強度人類無法負荷，必須依靠機器人遠端操作。另外，烏克蘭希望提出一份詳細計畫，以求在9月前清除車諾比核電廠內仍悶燒著的FCM。