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遠百全台11店縮短營業時間　中午12點後才開門

▲▼ 台中七期,台中房市,台中7期,七期重劃區,台中大遠百,台中新光三越,西屯區,台中百貨公司,台中七期大遠百,台中七期新光三越 。（圖／記者張菱育攝）

▲遠百宣布全台11間分店調整營業時間，本圖為台中大遠百。（圖／記者張菱育攝）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣社區感染疫情持續升溫，部分商場百貨包括台北101購物中心、環球購物中心、比漾廣場等都宣布縮短營業時間，而大型連鎖百貨遠百開出第一槍，表示開門時間將延後至中午12點，晚上也從9點半提前至8點閉館，全台共11間百貨包括遠企購物中心共12間，即起調整。而誠品生活也表示，即起將打烊時間提前至晚上8點。

遠東百貨在全台共有12間分店，今（5／17）對外宣布從5／17至5／28期間，不分平假日，營業時間調整為12：00至20：00，因全台分店開門時間不一，平均縮短營業時間1至3小時不等。

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業者表示，縮短營業時間搭配全面實施入館「實聯制」登記，並且入館登錄後，在餐飲、專櫃、超市等特定區域，必須實施再度的「二次實聯制」登記，希望提供消費者安心的購物環境，另營業時間將採滾動式方式調整，請消費者隨時注意各店網路公布。

誠品生活也宣布，旗下包括信義、西門、松菸、南西、板橋、站前、亞東醫院等11間門店，即起營業時間提早至晚上8點打烊，開門營業時間仍照常不受影響。

而全台有8間分店的SOGO百貨，據悉也將研議調整營業時間，約縮短1個半小時。目前包括全台有7店的環球購物中心、京站時尚廣場、台北101購物中心、比漾廣場、林口三井OUTLET均宣布縮短營業時間。

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