雙北啟動3級警戒　日媒驚呼：台灣人的生活要「徹底改變」了！

▲雙北升三級，賣場超市湧入掃貨人潮。（圖／記者李佳蓉攝）

記者王佩翊／編譯

台灣本土確診案例激增，已連續2日突破三位數，創下歷史新高，雙北更在15日緊急升級為第3級警戒，原本人潮擁擠的台北街頭與北捷更是瞬間空了下來，各大企業也紛紛開始實施分流上班或是遠距上班。日媒更直言，一直以來成功防疫的台灣，民眾的日常生活也開始發生重大改變。

根據NNA報導，台灣15日與16日分別新增180例、206例本土確診，雙北進入第三級警戒，各大場所實施實聯制，大街上更不見往常的人潮，宛如空城。中央流行疫情指揮中心15日宣布提升防疫警戒後，全國各地開始出現搶購民生用品的風潮，超市與賣場架上的泡麵、衛生紙以及罐頭幾乎被掃購一空，更可看出民眾的恐慌。

▲▼ 台北街頭與捷運站人潮大幅減少。（圖／記者李毓康、呂佳賢攝）



一位水果攤業者表示，「自從15日宣布有180例本土確診後，客人就大幅減少。應該是大家害怕被感染，所以全都保持警戒不出門。」另一名30多歲的台北市居民則表示，「在此之前儘管看到許多全球有關新冠疫情的新聞，都覺得與台灣沒有太大的關係，現在突然變成發生在自己身邊的事，的確很緊張。」

台北市與新北市政府自17日起啟動彈性上下班，分散人流，減少通勤時的感染風險。包含聯發科技與和泰汽車在內的各大企業也開始實施遠距上班。台北捷運15日的旅運量下降60%，相較前一周同期減少了100萬人次，整個台北彷彿進入「自主封城」，街道上少了熙熙攘攘的人群與龐大車流。不僅如此，疫苗的預約施打量也創下新高。

事實上，台灣在全球疫情爆發初期，防疫表現優良，有效控制病毒蔓延，因此也被各國狂讚是「防疫資優生」，台灣人的生活更可以說是平行時空。如今台灣爆發有史以來最嚴重的疫情，日媒也直言，台灣人的生活開始出現巨大改變。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast