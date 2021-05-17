前一天就知確診數！篩檢站醫護「1天比1天揪心」：陽性率維持10多%

▲不少民眾紛紛前往篩檢站。（圖與本新聞當事人無關／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本土疫情近日失守，許多民眾紛紛前往快篩站做篩檢。就有一位急診醫護人員回文，透露自己現在負責戶外篩檢站，「連續4天頂著烈日戶外篩檢站的值班，今天終於能放假喘口氣了……」分享這幾天篩檢站的狀況，「這幾天陽性率真的維持在10多%」，也勸大家沒事還是先不要跑醫院，畢竟排隊也是可能被傳染。

該位醫護在PTT的Gossiping板上回文，說這幾天下班後，人都脫水+頭痛，衣服更濕得彷彿跳進游泳池爬出來的狀，急診搞得像野戰醫院，「下班除裝後，立馬灌下2000 C.C.的水+運動飲料。」好不容易放假，他也決定發個文，聊聊這幾天的狀況。

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醫護網友表示，本來不想透露自己在哪工作，但講出來是遲早都知道的事，只要求「拜託不要來找我認親，現在急診真的很危險！」他指出，「總之最近來急診要搶著做篩檢的民眾一天比一天多（茶室到底是有怎麼樣的魅力！？）」，透露這幾天陽性率維持在10多%，加上要處理的病歷量，多到讓他們delay到很晚才下班。

▲有醫護發文，透露這幾天篩檢站的狀況。（圖與本新聞當事人無關／記者李毓康攝）

但也因為這樣，他們在前一天晚上就大概知道白班+大夜班的確診人數，進而推估隔一日的確診數，「所以下班前看到那些數字真的一天比一天更令人揪心……」

讓他更擔心的是，排隊人龍卻越來越長，「堪比搶PS5的排隊隊伍，真的很擔心大家會在那邊群聚感染……」最後醫護網友不禁強調，「所以沒事真的別亂跑醫院，原本沒事都可能因為排隊就被傳染了。」

貼文一出，其他網友也紛紛留言，「請排隊的遵守社交距離吧！看台灣根本對這塊是沒在遵守的」、「辛苦了，btw快篩是給有接觸史的！大家沒事不要去群聚啊」、「數字看來目前就是越來越多@@……沒事別出門」、「敬禮！醫護才是應該要大力保護的」、「搶著做篩檢，代表有很多不需要的吧？在這種情況還有>10%……」