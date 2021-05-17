韓僑看台灣防疫　直指「1態度」釀本土爆發！掃貨奇景震驚韓網

▲ 賣場民生物品被搶光，令南韓網友相當震驚。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣過去在國際上被指防疫成績優異，如今本土個案爆發，引發各國矚目。「防疫模範」、「確診三位數」、「掃貨」等關鍵字連日登上各大南韓媒體，《紐西斯通訊社》更以快訊報導16日新增206起本土病例的消息，賣場貨架全空的畫面震驚韓網。有在台韓僑網友表示，台灣人先前因疫情不嚴重，太過掉以輕心。

南韓《中央日報》以「囤貨導致貨架空蕩蕩，『防疫模範國』台灣震驚」報導，我國16日出現206起社區感染案例，15日則通報180例，日增確診數首度突破三位數。該報指出，初期成功封鎖病毒的台灣至今累計確診數約1200人，死亡病例12起，且多為境外移入，未料14日起病例連日攀升。

一名自稱在台韓僑的網友留言表示，「台灣人看疫情好轉就不戴口罩，出入境檢疫也不做，我就覺得會發生這種事了，只要掉以輕心就會這樣。」

《No Cut News》指出，台灣近2天激增386起病例，全國瀰漫緊張氣氛。《Channel A》報導，台灣去年4月至12月幾乎沒有本土病例，14日新增29起，隔天竟暴增6倍。《韓國經濟》指台灣防疫模範地位被動搖，《亞洲經濟》則刊登多張賣場貨架全空的照片。

南韓網友對此紛紛留言指出，「社交距離非長久之計，只有疫苗是唯一解」、「這代表過去沒有好好防疫，確診者暴增意味著潛在染疫者很多」、「去年還看到有個台女發文嘲笑韓國防疫政策，先不論誰做得比較好，面對傳染病還是謙虛點比較好」、「果然沒有疫苗都是徒勞」。

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