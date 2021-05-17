新加坡本土案例激增！7所小學淪陷...當局宣布：19日實施居家學習

▲新加坡有7所小學出現學生確診，教育當局宣布19日起實施居家學習。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

新加坡與台灣皆是被稱為「防疫模範國」的亞洲國家，然而近期卻面臨本土案例激增，不明感染源佔有一定比率，截至16日中午為止，新增49例新冠確診，包括38例社區感染，7所小學出現學生感染，目前累計6萬1585例。對此，該國教育當局宣布學生從19日起實施居家學習。

綜合外媒報導，新加坡教育部長陳振聲表示，隨著感染源未明的病例增加，認為有必要大幅減少人與人之間的接觸，考量到教師需要準備居家線上授課教材的時間，以及有必要與學生家長溝通，而家長也須做其他託管上的安排，因此才決定從19日起停止面對面授課。

新加坡從16日起暫時禁止餐飲場所室內飲食，不過當地媒體《新明日報》記者於該日凌晨實際走訪橋南路一間咖啡廳時，目睹居然有超過70人擠爆現場，超過20桌的饕客在現場用餐，即使已過凌晨0時仍未離開，明顯違反防疫規定，警方出動人員到場巡邏協助驅離。

該間咖啡廳楊姓負責人透露，「可能是因為餐廳室內禁食規定頒布首日，大家還不習慣，因為我們這裡是24小時營業，生意因此大受影響，光是之前就曾暴跌80%。」

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