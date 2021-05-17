餐飲禁內用！奧客堅持捧大湯碗坐外面　吃完還要店員幫回收

記者黃翊婷／綜合報導

為了因應防疫，不少餐飲業者紛紛宣布禁止內用，全面改為外帶，但還是有部分民眾不肯配合。一名從事餐飲業的網友17日在臉書「爆怨2公社」PO文，表示遇到一名客人完全無視禁止內用的規定，寧願捧著850毫升的湯碗坐在外面吃，最後吃完還問店員可不可以幫忙回收，讓他們超無奈。

▲原PO遇到奇葩客人堅持要坐在店門口吃東西。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

原PO提到，「不好意思，我們這邊是室內空間，麻煩把口罩戴好哦，謝謝」，這句話一天之內不知道要說幾次，近日本土確診案例增加，還以為大家會一起做好防疫，結果連這種簡單的事情也要別人一再提醒，店內已經不開放內用，還是有很多人不斷詢問為何不能內用，聽了真的是很傻眼，「疫情這樣嚴重，還敢在外面拿下口罩，跟陌生人在同一個空間飲食？」

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原PO無奈地說，更誇張的是，還有客人堅持要坐在外面吃，但那些椅子是給外帶客人候餐時坐的，根本不是用餐區，即使已經表明「現在都不提供在此飲食」，對方還是一樣不聽勸，寧願捧著850毫升的湯碗，也要坐在外面吃，最後吃完還問店員能不能幫忙回收，「防疫就已經在減少接觸了，我們還要幫你洗你吃完的口水，再幫你回收嗎？請大家發揮公德心，防疫是需要大家一起做好的！」

▲雙北地區進入三級警戒，民眾外出沒戴口罩最重可罰1萬5000元。（示意圖／記者許立昕攝）

沒想到這篇文章一PO出，隨即引來其他餐飲業人員、零售業者留言，大家一起大吐苦水，「我懂，我也是餐飲業，還在非三級區域，實聯制開始就看到一堆亂七八糟的資料，為了勸導戴口罩，外場人員都不知道被罵多少次了」、「我做零售業的也很懂，遇過客人手上拿智慧型手機，卻還要問為什麼要戴口罩、實聯制，真的有夠白目，現在資訊那麼發達，手機、電視都有新聞可以看啊」。

還有一名彩券行店員留言感嘆，請客人戴口罩這句話真的是每天都在講，雙北地區都已經快要淪陷了，偏偏還是有人處於狀況外，「是怎樣？都活在自己的世界是嗎？還是認為自己不會那麼衰中彈？入內就是要把口罩掛好啊！你掛在下巴是三小？真的搞不懂這些外星人。」