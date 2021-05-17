　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

餐飲禁內用！奧客堅持捧大湯碗坐外面　吃完還要店員幫回收

記者黃翊婷／綜合報導

為了因應防疫，不少餐飲業者紛紛宣布禁止內用，全面改為外帶，但還是有部分民眾不肯配合。一名從事餐飲業的網友17日在臉書「爆怨2公社」PO文，表示遇到一名客人完全無視禁止內用的規定，寧願捧著850毫升的湯碗坐在外面吃，最後吃完還問店員可不可以幫忙回收，讓他們超無奈。

▲▼大骨湯,骨頭,湯。（圖／翻攝自pixabay）

▲原PO遇到奇葩客人堅持要坐在店門口吃東西。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

原PO提到，「不好意思，我們這邊是室內空間，麻煩把口罩戴好哦，謝謝」，這句話一天之內不知道要說幾次，近日本土確診案例增加，還以為大家會一起做好防疫，結果連這種簡單的事情也要別人一再提醒，店內已經不開放內用，還是有很多人不斷詢問為何不能內用，聽了真的是很傻眼，「疫情這樣嚴重，還敢在外面拿下口罩，跟陌生人在同一個空間飲食？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO無奈地說，更誇張的是，還有客人堅持要坐在外面吃，但那些椅子是給外帶客人候餐時坐的，根本不是用餐區，即使已經表明「現在都不提供在此飲食」，對方還是一樣不聽勸，寧願捧著850毫升的湯碗，也要坐在外面吃，最後吃完還問店員能不能幫忙回收，「防疫就已經在減少接觸了，我們還要幫你洗你吃完的口水，再幫你回收嗎？請大家發揮公德心，防疫是需要大家一起做好的！」

▲▼Carry mask口罩,口罩,加利科技。（圖／記者許立昕攝）

▲雙北地區進入三級警戒，民眾外出沒戴口罩最重可罰1萬5000元。（示意圖／記者許立昕攝）

沒想到這篇文章一PO出，隨即引來其他餐飲業人員、零售業者留言，大家一起大吐苦水，「我懂，我也是餐飲業，還在非三級區域，實聯制開始就看到一堆亂七八糟的資料，為了勸導戴口罩，外場人員都不知道被罵多少次了」、「我做零售業的也很懂，遇過客人手上拿智慧型手機，卻還要問為什麼要戴口罩、實聯制，真的有夠白目，現在資訊那麼發達，手機、電視都有新聞可以看啊」。

還有一名彩券行店員留言感嘆，請客人戴口罩這句話真的是每天都在講，雙北地區都已經快要淪陷了，偏偏還是有人處於狀況外，「是怎樣？都活在自己的世界是嗎？還是認為自己不會那麼衰中彈？入內就是要把口罩掛好啊！你掛在下巴是三小？真的搞不懂這些外星人。」

ET快訊
快訊／病例分布曝！北市新增158例、新北148例　9縣市都有
快訊／本土暴增333例！　連續三天破百例
LIVE／確診傳比昨天多「全國恐停班課」？陳時中最新說明
永和某幼兒園家長確診！教育局證實：全園停課一週
影／萬華龍山寺周邊空拍畫面曝！　人煙稀少猶如空城
快訊／中職宣布　本週比賽全部延賽
彰化已18人確診！4區域「36處活動史」曝　消毒車滿街跑
北市4警快篩隔離！臨檢到阿公店小姐同居人　事後驚知2人全確診
快訊／基隆2確診足跡曝　男高中生去過福勝亭、麥當勞、熱炒店
快訊／新北蘆洲基層警員確診！　接觸民眾難估計

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新增333例本土確診！　155例和茶藝館相關

快訊／雙北皆破百！北市日增158例、新北148例「萬華、板橋重災區」

境外移入+2！1男1女自菲律賓、海地入境

快訊／本土暴增333例！連續三天破百例

分好乾淨手、汙染手！帥醫師「安心搭捷運妙招」　讓你病毒不沾身

全台疫情懶人包！新北蘆洲基層警員確診　永和某幼兒園家長也染疫

新北永和某幼兒園家長確診！教育局證實：全園停課一週

本土疫情大爆發　台鐵宣布：彰化扇形車庫即日起暫停開放

文化部「藝文營運損失補助」正式上線！即日起至6／17受理申請

影／萬華龍山寺周邊空拍畫面曝！　人煙稀少猶如空城

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

不勸導了！沒戴口罩直接開罰　高雄市場13攤商收最高1.5萬罰單

模仿「比中指柯文哲」直接釣出本尊！　鳳梨鼠薯秒道歉...「靠X啊歹際大條」

386例公布足跡「已經不切實際」 柯曝新戰術：確診回推圍堵斷鍊

柯P「嚴肅比中指」重申防疫3要素　還比2次...網笑：阿伯這次出事了！

婦人沒戴口罩...店員勸阻爆口角 超商內大罵：怎樣！罵誰神經病

新增333例本土確診！　155例和茶藝館相關

快訊／雙北皆破百！北市日增158例、新北148例「萬華、板橋重災區」

境外移入+2！1男1女自菲律賓、海地入境

快訊／本土暴增333例！連續三天破百例

分好乾淨手、汙染手！帥醫師「安心搭捷運妙招」　讓你病毒不沾身

全台疫情懶人包！新北蘆洲基層警員確診　永和某幼兒園家長也染疫

新北永和某幼兒園家長確診！教育局證實：全園停課一週

本土疫情大爆發　台鐵宣布：彰化扇形車庫即日起暫停開放

文化部「藝文營運損失補助」正式上線！即日起至6／17受理申請

影／萬華龍山寺周邊空拍畫面曝！　人煙稀少猶如空城

新增333例本土確診！　155例和茶藝館相關

疫情大爆發！桃猿調整供膳方式　選手分批練習

龍千玉疫情損百萬唱酬　取消自家宮廟慶典「猛噴酒精」防疫！

《火神》CP偷偷談戀愛！陳庭妮爆哭…劉冠廷一暖舉打動她：把我從孤獨拉出來

快訊／雙北皆破百！北市日增158例、新北148例「萬華、板橋重災區」

境外移入+2！1男1女自菲律賓、海地入境

快訊／興達電廠一機組再傳故障　經濟部、台電開會討論中

真正的「三芒星」陸上行宮　賓士梅巴赫S680無預警現身

快訊／本土暴增333例！連續三天破百例

警押解人犯...路口撞上母子釀1死！　與家屬和解獲緩刑

生活熱門新聞

快訊／全台恐停班停課？本土爆發「傳今日確診又比昨天多」

快訊／台中第一間學校停課！市府深夜宣布重慶國小1學生確診

即／高雄教育局再宣布：高中以下可不到校上課

雙北三級警戒首個上班日！　捷運人潮大減

桃市府公布確診足跡！「全聯、家樂福」中鏢

點破「防疫5漏洞」不如大陸　台商嘆：台灣真值得驕傲嗎？

日媒搶報「台灣奇蹟」真相曝：網友發的文

更／全台停課懶人包　萬華又一校停課

台中重慶國小確診女童足跡曝！參加進香團染疫

雙北全面停課！3縣市家長「希望也跟進」

全台疫情懶人包！新北蘆洲基層警員確診

本土疫情升溫！全台停課懶人包看這裡

3縣市一夜變色！今年493例本土確診地圖曝　新北破200

亞東醫院爆院內感染　院方回應了

更多熱門

相關新聞

香港專家：台灣疫情高峰「言之過早」

香港專家：台灣疫情高峰「言之過早」

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良17日表示，台灣與香港人流來往頻繁，當地疫情反彈令人擔心，但當地民眾配合政府措施，相信不用太久（確診病例增速）就會下降，至於目前台灣疫情是否已到高峰仍言之尚早，估計在加強檢測的情況下，確診個案未來幾日仍會上升。

網紅夜店喇舌被罵！親列5點「還原時間軸」

網紅夜店喇舌被罵！親列5點「還原時間軸」

即／高雄確診首例　陳其邁：323人採檢皆陰性

即／高雄確診首例　陳其邁：323人採檢皆陰性

南山人壽推防疫保單！　結合住院醫療與疫苗接種保障

南山人壽推防疫保單！　結合住院醫療與疫苗接種保障

快訊／板橋快篩站號碼牌提前2小時發！民眾怒飆院方「黑箱作業」

快訊／板橋快篩站號碼牌提前2小時發！民眾怒飆院方「黑箱作業」

關鍵字：

爆怨公社新冠肺炎台灣防疫社區感染

讀者迴響

熱門新聞

亞東醫院「住院病人＋看護」8人確診　29名護理師隔離

快訊／全台恐停班停課？本土爆發「傳今日確診又比昨天多」

快訊／台中第一間學校停課！市府深夜宣布重慶國小1學生確診

快訊／柯文哲、侯友宜共識：雙北停課至5月28日

即／高雄教育局再宣布：高中以下可不到校上課

快訊／柯文哲爆：今天確診數大概比昨天高「社區有10％被感染」　

雙北三級警戒首個上班日！　捷運人潮大減

桃市府公布確診足跡！「全聯、家樂福」中鏢

點破「防疫5漏洞」不如大陸　台商嘆：台灣真值得驕傲嗎？

日媒搶報「台灣奇蹟」真相曝：網友發的文

范逸臣忍痛退賽「緊牽13年田中千繪逛街」

更／全台停課懶人包　萬華又一校停課

當沖操作長榮！男大生「慘輸65萬」崩潰：睡公園

台中重慶國小確診女童足跡曝！參加進香團染疫

即／新北蘆洲警員確診　派出所同仁全匡列採檢

更多

最夯影音

更多
台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」
網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面