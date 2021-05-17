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休假沒錢拿！桃園爸「通勤到北部上班」憂染疫　淚：家裡有3兒

▲▼0517捷運上班人流。（圖／記者周宸亘攝）

▲上班上課時段捷運人潮稀少。（圖／記者周宸亘攝）

記者施怡妏／綜合報導

國內本土疫情爆發，許多搭乘大眾運輸上班的通勤族都相當害怕，一名住在桃園的男網友表示，工作地點在台北，通勤的日子10多年，第一次不想搭車去上班，家中有三個小孩，即使穿雨衣、戴手套、戴口罩，還是有可能會染疫，很想待在家幫助臺灣，「但現實是我必須去上班」，負責支撐起家中的經濟。

「我跟全部的通勤族一樣，很想幫台灣待在家裡！」該名男網友在PTT版上發文，當初就是看上桃園房價低，而且離雙北又很近，大眾運輸工具也很完善，「每天電聯車捷運公車三合一大眾運輸，不知不覺也10來年了，但明天真的是第一次不想這樣去上班」。

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他指出，家中妻子及三個小孩，即使穿雨衣、戴手套、戴口罩，還是有很高機率會染疫，就算向公司請了一天的特休，政府也沒有人會在意，「我請不了一輩子，我必須給妻子小孩幸福，所以我需要薪資」，火車、捷運、公車上的手把、提款機按鈕，買東西的零錢，處處都可能存在病毒，「我們能一直洗手浪費水嗎？」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO每天從桃園搭車通勤到北部上班。（圖／翻攝自PTT）

他無奈表示，害怕每天搭車通勤會成為防疫破口，「因為我必須在這些密閉空間待一個小時以上」，但這些辛酸是政府都不知道的事情，「只有老百姓知道的，你我的故事」。

對此，網友們回應，「自己開車啊，政府只知道蓋軌道」、「坐明天第一班捷運一定安全」、「大家都是辛苦受薪階級」、「真的有種接下來自己就是破口的感覺」。也有人信心喊話，「戴口罩勤洗手，不要在車上聊天講電話，保護自己跟他人；遇到白目跟刁民，全車用團體力量要其遵守規定，SARS都遇過了，武肺沒有更妖魔」。

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