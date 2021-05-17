全台快篩站總整理／北市新增萬華「青草廣場」　板橋下午一點開放排隊

▲臺北市新增第5個社區篩檢站就位於萬華區的青草廣場。（圖／記者張榮恩攝）

生活中心／綜合報導

疫情持續升溫，各地快篩站均湧現大量人潮，除了臺北市今天（17日）在萬華青草廣場新增第五篩檢站，新北市則在下午於聯合醫院板橋院區設立篩檢站，除進入三級的雙北之外，目前則有彰化部立醫院開放預約篩檢。

臺北市長柯文哲14日先宣布設置4個快篩站，包括：西園醫院、和平醫院、中興醫院，剝皮寮，每天早上8點開放，並發放號碼牌。今天起新設快篩站在青草廣場，地點位在艋舺大道與西園路口的第五篩檢站，由三軍總醫院帶隊做篩檢也開始運作，一早即有許多民眾前往排隊。

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▲民眾戴好口罩，保持距離等待排隊做篩檢。（圖／記者呂佳賢攝）

新北市部分，新北市聯合醫院板橋院區篩檢站今天（17日）首日開設時間為下午2點至晚間9點，下午1點開始發號碼牌；18日之後，週一至週日上午9點至晚間9點開設，每日8點發上午號碼牌，13點發下午號碼牌。衛生局表示，篩檢對象為「以居住板橋區、有萬華高風險區活動或接觸史者為優先」，費用免費，民眾僅需帶健保卡前往。衛生局提醒，民眾全程戴醫用口罩，建議勿搭乘大眾運輸工具前往，現場發放報到號碼牌，若有篩檢需求也可逕洽全市17家採檢醫院。

▲部立彰化醫院深夜湧入人潮要做篩檢。（圖／民眾提供）

除雙北外，部立彰化醫院為避免再出現大批人潮情況，17日開始採預約篩檢。也將在彰化醫院官網公告，受理符合資格的民眾上網預約，並且在預約時間才能到場篩檢，降低可能造成的風險。

《全台快篩站整理》

一、臺北市(共5處)

1.萬華區西園醫院

臺北市萬華區西園路二段270號

2.中正區聯合醫院和平院區

臺北市中正區中華路二段33號

3.大同區聯合醫院中興院區

臺北市大同區鄭州路145號

4.萬華區剝皮寮

臺北市萬華區康定路173巷

5.萬華區青草廣場（新增）

艋舺大道與西園路交叉口

二、新北市(1處)

1.新北市聯合醫院板橋院區

新北市板橋區英士路198號

三、彰化縣(1處)

1.部立彰化醫院

彰化縣埔心鄉中正路二段80號