快訊／疫情連爆「全國停班停課」？陳時中14:00親上火線說明

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者李佳蓉／台北報導

國內昨（16）日本土確診暴增206例，台中市因新增小六女童確診，因此開第一槍宣布該校今天停課，接著全台各地都有傳出學生染疫，高雄市政府更宣布，高中以下學校因疫情因素可不到校上課。對於全國或部分地區是否停班停課，外界相當關心，中央流行疫情指揮中心今日下午2時將召開臨時記者會，由指揮官陳時中說明最新防疫政策與作為。

台中市政府昨晚表示，根據晚上10時30分的疫調進度，西屯區重慶國小出現一名六年級學生確診個案，教育局已通知重慶國小停課，該校師生明日起至5月31日不需到校上課，改採視訊教學的方式辦理，後續視疫情滾動式檢討，不排除延長的可能性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄市政府教育局今日宣布，高雄市所屬「高級中等以下學校」學生因疫情因素有個別請假需求者，經家長同意後，得向學校提出請假不到校上課，不列入出缺席紀錄，成績評量採多元方式處理，學校並應妥適規劃補課或線上課程。

多間學校、醫院感染連環爆！繼部桃之後，又有一家醫院爆發院內感染，亞東醫院護理師向《ETtoday新聞雲》投訴，有慢性病患與看護陸續確診。對於驚傳院內有8人染疫，亞東醫院證實此事，指標個案可能為去過萬華茶藝館的新北市民，由急診收治住院後2天發燒。

據透露，原本是健保房中間床的病患於12日先確診，而旁邊兩床病患先後進行採檢，分別得到二採、三採轉陽性確診的結果，而照顧該房病患的2名看護（一名台籍，另一名為越籍）也確診，整間健保房淪陷。

院方表示，所有醫護同仁初步篩檢皆為陰性，將於今日進行第二次PCR。環境採檢50件皆為陰性。