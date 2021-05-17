台灣疫情大爆發！　衛報：「防疫資優生」也忙著防堵疫情了

▲北車17日通勤時段人潮大量減少。（圖／記者屠惠剛攝）



記者王佩翊／編譯

台灣近日爆發社區感染，連續2日本土確診案例新增超過三位數，雙北地區宣布進入第三級警戒，其餘縣市也進入第二級、準三級警戒，全台各地都不敢大意。「防疫資優生」台灣爆發新一波疫情，也引發各國關注，《衛報》就報導，作為全球防疫典範的台灣，也開始加緊控制疫情。

根據《衛報》報導，台灣16日新增206例本土案例，打破了15日180例的最高紀錄，而當局也開啟了截至目前為止最為嚴格的防疫措施，台灣作為防疫資優生，正繃緊神經抑制疫情。此外，此波疫情以華航諾富特飯店群聚感染為起點，已經占了全台本土病例的85%。

▲台北市街頭人潮明顯減少。（圖／記者李毓康攝）



世界各國都認為台灣在控制疫情方面領先全球，然而全台本土確診突然飆升，首都台北市與新北市採取部分封鎖措施，民眾減少外出，當局對寺廟與購物區進行清潔消毒。而在16日通報的206例本土確診案例中，雖年紀分布在5到80歲不等，但多為老年人，其中台北市的89例中，就有58例在萬華區。

報導也稱，台灣的第三級警戒遍及範圍之廣，2400萬人中有650萬人受影響，包含限制聚會，隨時佩戴口罩，保持社交距離，同時娛樂場所等八大行業也被下令暫停營業。衛生專家雖然表示，確診數的暴增可能是提高採檢能量造成，但從二位數頓時提升至三位數，也讓全台人民繃緊神經，甚至塞爆超市與大賣場搶購民生用品。

台北捷運15日的旅運量下降60%，相較前一周同期減少了100萬人次，整個台北彷彿進入「自主封城」，街道上少了熙熙攘攘的人群與龐大車流。不僅如此，疫苗的預約施打量也創下新高。

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