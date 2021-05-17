「擔心課業」孩子不想請假！台大教授嘆：社會到底怎麼了？

▲彰泰國中近日2學生確診，宣布停課。（圖／彰化縣政府）



實習記者陳妙津／綜合報導

新冠疫情本土升溫，三級警戒的雙北市府都宣布國中和高中3年級學生今起停課至少2周，改採遠端學習不到校。教育部表示，全國學生若因疫情考量請假，請各校「予以同意」，不列入出缺席計算，也不會因此扣分。不過是否請假仍讓不少家長相當困擾，還有家長想替孩子請假，卻反被小孩反對，原因是擔心課業跟不上，讓台大電機系教授葉丙成相當不捨。

有家長在臉書「宜蘭知識+」社團發文苦惱詢問，「國小生的家長，明天會請假嗎？請多久呢？」，其他網友紛紛回應，「會，爸爸說：請假到宜蘭三天零確診。」、「小孩在學校不可能時時刻刻帶著口罩！就算自己的小孩可以但是不見得別人家的小孩可以！衛生習慣也大不相同，所以這幾個禮拜假如能自己帶休息一下也無妨。」、「掙扎過後還是決定要請」、「已請假，包含安親跟補習。」、「自行請假，自己安心，也減少學校跟老師的負擔」、「所有學校應該停課兩星期」。

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▲許多家長糾結是否幫孩子請假。（圖／翻攝自FB／宜蘭知識+）



台大電機系教授葉丙成也在臉書發文指出，看到好幾個朋友，都想幫孩子請假，「結果最反對的卻是孩子！都說擔心請假就會課業跟不上其他同學、考試沒考到、作業補不完」，讓他相當不忍，「我看了實在很難過。台灣的孩子，是怎麼被洗腦到覺得課業比自己的生命、比造成家中其他親人傳染的風險，還要更重要？孩子們把考試看得比命還重要，我們這個社會，到底是怎麼回事？」

▲家長想幫孩子請假卻遭反對。（圖／翻攝自FB／葉丙成）



不少網友也感同身受，紛紛表示，「真的好悲哀！學習是一輩子的，早些晚些又沒差，難到讀書比命重要嗎？」、「家長的態度很重要！要跟他們說世界上很多事情比考試重要」、「今天想幫孩子請假，孩子立馬回「我的作業會補不完」真心酸」、「就算疫情再嚴重，國中會考也不會延期，真的很病態」、「就算疫情再嚴重，國中會考也不會延期，真的很病態」。也有網友質疑表示，「沒有停班哪來的停課？」