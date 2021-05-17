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雙北6快篩站不夠用！抗煞名醫籲廣設「社區篩檢站」分流醫療量能

▲▼新北板橋亞東醫院爆發院內感染,大批民眾在急診室外排隊等候篩檢,亞東醫院戶外篩檢站,快篩站,急診處 。（圖／記者李毓康攝）

▲亞東醫院戶外篩檢站，大批民眾在急診室外排隊等候篩檢。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎本土疫情大爆發，15、16日就增加386例確診，隸屬台北區專責醫院的亞東醫院更爆出院內感染，衝擊原本就吃緊的醫療量能。抗煞老將疾呼醫療安全體系應全面改變，廣設「社區篩檢站」做為社區醫療樞紐，讓醫療、人力、物資都發揮最大效用。

振興醫院感染科主治師顏慕庸是SARS和平醫院封院時期，第一個到院支援的義勇軍，憂心近日疫情的他，也投書媒體呼籲應落實總體醫療分流。

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顏慕庸今（17）日上午接受電訪，坦言避免社區感染變成社區大流行的首要條件，就是要進行總體分流，隨著確診數量提升，醫院馬上也要面臨極大的壓力，不能再用過去分艙分流思維，應該改為「污染分區」，將非專責醫院劃為「清潔區」，作為保全醫療最後防線。

儘管雙北6處篩檢站已陸續啟用，但顏慕庸仍表示「遠遠不夠」，因為社區是總體醫療量能第一道樞紐，可以參考長照2.0以國中學區或台北市分68次分區進行佈建，並依社區群聚劃分熱區與緩衝區，若分區內有人發病，可以同即時收治轉診。

確診病患爆炸，也讓專責醫院醫療量能面臨崩盤危機，新北市昨日晚間在急救責任醫院應變防疫會議中指出，在264床專責病床中，可收治床數僅剩67床，可動用病床數剩下不到3成，但每日篩檢量卻成倍數成長，以此情勢來看，指揮中心昨日集中檢疫所4000床，收治症狀穩定、無積極治療需求病患，恐再短期內也會一床難求。

對於可能面臨的床位不夠問題，顏慕庸表示，除了現行防疫旅館、集中檢疫所外，也可參考過去規劃，考慮將大型運動場，或專責醫院附近學校改建為收治中心。民眾也要強化口罩遵從度、勤洗手、避免群聚，才能一同渡過難關。

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