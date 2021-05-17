印度疫苗對抗變種病毒後「抗體濃度降2倍」　藥廠嘴硬：還是有效

▲印度疫苗Covaxin能有效對抗印度與英國的變種新冠病毒。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

印度醫學研究理事會（ICMR）與國家病毒學研究所（NIV）合作進行的研究顯示，接種印度本土研製的疫苗Covaxin的人，在對抗印度變種病毒B.1.617時，血液中的抗體比疫苗中的抗體減少了1.95倍，但Covaxin仍可有效對抗印度與英國的變種新冠病毒，B.1.617和B.1.1.7 。

綜合印度媒體報導，目前在印度境內肆虐的新冠變種病毒株分別為印度變種病毒B.1.617、英國變種病毒B.1.1.7、南非變種病毒B.1.351和巴西變種病毒P2，而印度巴拉特生物科技公司（Bharat Biotech）的Covaxin疫苗正是針對前3種B1系列的變種病毒而設計。

Link to article published in CID - Oxford University Press.

COVAXIN neutralising emerging variants. https://t.co/ZholzoDD7F pic.twitter.com/ksiNL1kLXq — suchitra ella (@SuchitraElla) May 16, 2021

巴拉特生物科技公司聯合董事總經理艾拉（Suchitra Ella）最近在推特指出，儘管接種了2劑Covaxin疫苗的人，在對抗B.1.617變種病毒時，血液中的抗體比疫苗中的抗體（D614G）減少了1.95倍，但印度研究顯示，Covaxin仍能有效對抗印度變種新冠病毒B.1.617。

艾拉強調，儘管Covaxin在對抗B.1.617病毒後，血液中的濃度有所降低，但其效力仍比預期中來得更好，而Covaxin在對抗英國變種病毒B.1.1.7時，則沒有任何濃度降低的跡象，因此Covaxin仍可有效對抗印度與英國的變種新冠病毒。

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