睡覺也能防疫！多睡1小時感染風險狂降12%　失眠得新冠機率高88%

▲美國研究證實，每天睡眠時間多1小時的人，感染新冠肺炎的機率降低12%。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

美國約翰霍普金斯大學研究團隊從2020年7月17日至9月25日，對法國、德國、義大利、西班牙、英國與美國的2884名醫護人員展開睡眠調查後，發現夜間睡眠每增加1小時的人，罹患新冠肺炎的風險就降低12%，反之，擁有睡眠問題和持續感到疲累的醫護人員，感染新冠肺炎的機率則大幅提高。

據這篇發布在《英國醫學期刊》的論文指出，人類的睡眠習慣與罹患新冠肺炎的機率有關。學者對6個國家2884名醫護人員的夜間睡眠時間、白天午睡時間、睡眠障礙、疲倦程度與暴露於新冠病毒環境的狀況進行研究後，發現夜間睡眠每增加1小時的人，罹患新冠肺炎的風險將降低12%。

在這2884名醫護人員中，有568人後來確診新冠肺炎，研究團隊發現，在這568人中，約有24%的人有睡眠問題，其中更有高達5%的人同時擁有失眠、睡眠中斷、需要依靠安眠藥來幫助入眠等多項睡眠問題，而這些擁有擁有多項睡眠障礙的人，確診新冠肺炎的機率比沒有睡眠障礙的人高88%。

▲疲憊的醫護罹患新冠的機率高出2.6倍。（圖／取自免費圖庫Pexels）

相較於平日工作並不感到疲倦的醫護人員，每天產生疲憊感的醫護，罹患新冠肺炎的機率高出了2.6倍，而且他們在染疫後轉病危的程度與治療時間，都比不感到疲倦的醫護人員高出3倍。

研究人員推斷，這項研究的結果證實了睡眠習慣與罹患新冠肺炎的機率有關，人類的免疫系統在缺乏足夠的睡眠或擁有睡眠障礙的情況下，將產生不良影響並出現細胞與組織發炎的情況，長時間且持續地感到疲憊也將損害人類的免疫系統，而這些都是增加人們感染新冠病毒風險的重要因素。

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