雙手離開方向盤！特斯拉男ig剛發「自動駕駛片」　自撞卡車身亡

▲美國特斯拉駕駛史蒂芬車禍身亡，事故當時疑似啟動自動輔助駕駛系統。左圖為史蒂芬過去發布的Instagram限時動態。（圖／翻攝Instagram帳號shendrickson2010，下同。）

記者吳美依／綜合外電報導

美國加州發生可怕車禍，特斯拉駕駛史蒂芬（Steven Hendrickson）開車時，啟動自動輔助駕駛模式（Autopilot），並自拍一段雙手離開方向盤的影片，分享至Instagram，不久後卻撞車身亡。加州公路巡警（CHP）證實，駕駛在車禍前「已經啟用」自動輔助駕駛模式，但對事故原因「尚未做出結論」。

綜合外媒報導，史蒂芬坐在特斯拉Model 3駕駛座上，在影片字幕上寫道，「最棒的共乘夥伴甚至可以幫我應付交通」，但他5日凌晨2時30分行經210號公路方塔納（Fontana）路段，卻撞上翻覆卡車，車禍去世。據悉，另一名男子當時正在協助卡車司機脫困，被特斯拉撞上後重傷送醫。

▲史蒂芬是特斯拉駕駛俱樂部的活躍成員，時常在社群媒體上分享愛車資訊。（圖／翻攝Instagram帳號shendrickson2010）

史蒂芬是特斯拉駕駛俱樂部的活躍成員，時常在社群媒體上分享愛車資訊，讚歎「史上最好的車」、「從洛杉磯下班回家，感謝上帝，自動駕駛」、「在工作一整天後，如果沒有特斯拉全自動駕駛系統，我該怎麼辦」。

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）正在調查此案，加州公路巡警表示，「開車是一項複雜任務，需要駕駛的全神貫注，而這正是一個提醒社會大眾的機會」。

此前，美國至少3人死於自動駕駛意外。特斯拉沒有回應此事故，但駕駛手冊與官方網站都寫道，自動輔助駕駛和「全自動駕駛系統」（Full Self-Driving）不是完全自動，駕駛仍須全神貫注，隨時準備手動操控。

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