以巴瀕全面戰爭　中國外長王毅喊話停火：歡迎雙方在中國直接談判

▲中國國務委員兼外長王毅表示，歡迎以巴雙方在中國境內舉行停火談判。（圖／翻攝自中國外交部官網）

文／中央社記者繆宗翰北京17日電

以色列與巴勒斯坦衝突持續升溫，聯合國安全理事會昨天舉行緊急會議，中國國務委員兼外長王毅在會中重申當務之急是「停火止暴」，他還說歡迎雙方在中國舉行直接談判。

中國為5月的聯合國安理會（United Nations Security Council）輪值主席。中國16日就以巴局勢舉行緊急公開會，王毅以視訊方式主持並發表講話。

根據中國外交部官網新聞稿，王毅在會中提出停火止暴是當務之急、人道援助是迫切需要、國際支持是應盡義務、「兩國方案」是根本出路等4項主張。

他表示，中方擔任安理會輪值主席以來，把應對當前中東緊張局勢作為重中之重，推動安理會多次審議巴勒斯坦問題。中方將繼續加大勸和促談力度，履行好安理會主席的職責。

王毅並重提中方對雙方和平人士來中國展開對話的邀請。他說，中方也歡迎雙方談判代表在中國舉行直接談判。

他強調，聯合國安理會必須就以巴衝突採取有力行動，重申對「兩國方案」的堅定支持，推動局勢盡快降溫。

王毅還說，「由於『一個國家』阻攔，安理會至今未能發出一致聲音。我們呼籲美國承擔應盡責任，採取公正立場，支持安理會為緩解局勢、重建信任、政治解決發揮應有作用。」

他又說，中方強烈譴責針對平民的暴力行徑，再次敦促衝突雙方立即停止軍事和敵對行動，停止採取包括空襲、地面進攻、發射火箭彈等惡化局勢的行動。以色列尤其要保持克制。

王毅指出，中方敦促以色列切實履行國際條約義務，盡快全面解除對加薩的封鎖圍困，「保障巴勒斯坦被占領土平民的安全和權利」，為人道援助提供准入便利。

他並強調，國際社會要向巴勒斯坦提供人道援助，聯合國要發揮協調作用，全力避免發生嚴重的人道主義災難。中方也支持聯合國、阿盟、伊斯蘭合作組織和其他對區域有重要影響的國家發揮更加積極作用，形成更廣泛、更有效的促和努力。

他最後稱，中方支持雙方在「兩國方案」基礎上盡快重啟和談，早日建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、擁有完全主權、獨立的巴勒斯坦國，從根本上實現巴勒斯坦和以色列的和平共存，實現阿拉伯和猶太兩大民族的和諧相處，實現中東地區的持久和平。