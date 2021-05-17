社區媽媽提醒鄰居下樓戴口罩　遭回嗆「怕死的人戴就好」

記者黃翊婷／綜合報導

台灣本土疫情嚴峻，但還是有人外出不肯配合戴口罩。一名女網友16日在臉書「爆怨2公社」PO文聲稱，媽媽在樓下遇到出門沒戴口罩的鄰居，好心提醒卻得到一句「不戴不會死啦」的回答，讓聽完轉述的她覺得又氣又無奈。

▲原PO的媽媽好心提醒鄰居戴口罩，卻遭回嗆「怕死的人戴就好」。（示意圖／記者許立昕攝，與本文當事人無關）

原PO提到，媽媽16日在樓下遇到鄰居，順口提醒現在出門都要戴口罩，結果鄰居不願意配合並回答，「我只是在自家社區，就在樓下而已，不用戴吧」，但媽媽還是好心再勸一句，「只要出了自家門口就要戴」。

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沒想到鄰居聽完這句話竟然回答，「不戴不會死啦！現在一堆人去買東西，搶成那樣，真不知在怕什麼！會得就會得！我就不怕！免驚啦」、「怕死的人戴就好」。原PO聽完媽媽轉述，覺得鄰居的行為非常不可取，氣得直說，萬一不幸確診，是有可能死不了又治不好，「真不要覺得自己不會中，多道防疫的警覺心不好嗎？」

其他網友看完原PO的文章，也紛紛留言力挺媽媽的正義感，「這樣僥倖的人很多，要保護好自己」、「我家外面早餐店也有一個人一直說那只是感冒，抵抗力好就會自己痊癒，還死不戴口罩」、「拍照檢舉他，罰鍰標準已經出來了」。

▲第三級警戒標準及因應事項。（圖／陳昱璇製）

由於台北市、新北市已進入三級警戒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，雙北地區自15日到28日升至三級警戒，民眾外出要全程戴口罩，也要停止室內5人以上、室外10人以上聚會，僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療公務所需之外，其餘營業及公共場域關閉，營業及公共場域也要落實戴口罩和維持社交距離。

陳時中提醒，如果民眾外出未戴口罩，將可依照《傳染病防治法》開罰3000元至1萬5000元，假如是違規聚會、參加宗教活動或特定場所未依規定關閉者，也可依法開罰6萬至30萬元。