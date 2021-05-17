　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

社區媽媽提醒鄰居下樓戴口罩　遭回嗆「怕死的人戴就好」

記者黃翊婷／綜合報導

台灣本土疫情嚴峻，但還是有人外出不肯配合戴口罩。一名女網友16日在臉書「爆怨2公社」PO文聲稱，媽媽在樓下遇到出門沒戴口罩的鄰居，好心提醒卻得到一句「不戴不會死啦」的回答，讓聽完轉述的她覺得又氣又無奈。

▲▼Carry mask口罩,口罩,加利科技。（圖／記者許立昕攝）

▲原PO的媽媽好心提醒鄰居戴口罩，卻遭回嗆「怕死的人戴就好」。（示意圖／記者許立昕攝，與本文當事人無關）

原PO提到，媽媽16日在樓下遇到鄰居，順口提醒現在出門都要戴口罩，結果鄰居不願意配合並回答，「我只是在自家社區，就在樓下而已，不用戴吧」，但媽媽還是好心再勸一句，「只要出了自家門口就要戴」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到鄰居聽完這句話竟然回答，「不戴不會死啦！現在一堆人去買東西，搶成那樣，真不知在怕什麼！會得就會得！我就不怕！免驚啦」、「怕死的人戴就好」。原PO聽完媽媽轉述，覺得鄰居的行為非常不可取，氣得直說，萬一不幸確診，是有可能死不了又治不好，「真不要覺得自己不會中，多道防疫的警覺心不好嗎？」

其他網友看完原PO的文章，也紛紛留言力挺媽媽的正義感，「這樣僥倖的人很多，要保護好自己」、「我家外面早餐店也有一個人一直說那只是感冒，抵抗力好就會自己痊癒，還死不戴口罩」、「拍照檢舉他，罰鍰標準已經出來了」。

▲▼第三第四警戒標準級因應事項（圖／陳昱璇製）

▲第三級警戒標準及因應事項。（圖／陳昱璇製）

由於台北市、新北市已進入三級警戒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，雙北地區自15日到28日升至三級警戒，民眾外出要全程戴口罩，也要停止室內5人以上、室外10人以上聚會，僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療公務所需之外，其餘營業及公共場域關閉，營業及公共場域也要落實戴口罩和維持社交距離。

陳時中提醒，如果民眾外出未戴口罩，將可依照《傳染病防治法》開罰3000元至1萬5000元，假如是違規聚會、參加宗教活動或特定場所未依規定關閉者，也可依法開罰6萬至30萬元。

ET快訊
快訊／新北市府員工傳確診　侯友宜證實「有1個個案」
快訊／社區有10％被感染　柯文哲：今天確診數大概比昨天高
全台「學校停課」懶人包！雙北停課至5/28　公私立托幼全停
快訊／雙北明起高中職以下停課　家長可請「防疫照顧假」
LIVE／雙北停課到5/28　柯文哲親上火線說明
快訊／雙北宣布：停課至5月28日
LIVE／疫情狂燒「國中小停課」？　侯友宜最新說明
獨／確診男做筆錄3小時！1警慘隔離　萬華分局急大消毒
板橋男發燒昏倒路旁「竟是隔離失聯者」！2警助送醫嚇壞
快訊／開第一槍！高市宣布：高中以下可不到校上課
桃園確診足跡公布！去過全聯、家樂福　還搭937公車到圓山
快訊／亞東醫院「住院病人+看護」8人確診！　陳時中下午2時說
快訊／基隆市宣布了！　明起國三、高三生停課

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中學生共食勸不聽！家長憂相互感染爆發　雙北宣布高中以下停課　

「擔心課業」孩子不想請假！台大教授嘆：社會到底怎麼了？

全台疫情懶人包！亞東醫院8人確診、台中小六女足跡曝光

不斷更新／全台「學校停課」懶人包一次看　雙北停課至5月28日

快訊／新竹縣市跟進了！明起高三、國三生可請假不到校

元智大學17日起遠距教學　教職異地辦公「畢典停辦」

鄭明典：大面積強降雨離台很近！但過不來　專家揭10天內旱象無解

兩天爆386本土！雙北人怕「無形中鏢」　台大醫：這2張圖最重要

在重災區住1年多！更曾和確診者「共處5天」　她只靠2招：真的有效

別再找議員施壓！　第一線醫護425字心聲曝：跪求轉發

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

模仿「比中指柯文哲」直接釣出本尊！　鳳梨鼠薯秒道歉...「靠X啊歹際大條」

不勸導了！沒戴口罩直接開罰　高雄市場13攤商收最高1.5萬罰單

386例公布足跡「已經不切實際」 柯曝新戰術：確診回推圍堵斷鍊

柯P「嚴肅比中指」重申防疫3要素　還比2次...網笑：阿伯這次出事了！

前車安全帽上驚見巨大蟑螂亂竄 騎士陷苦惱：不知道好像比較好

中學生共食勸不聽！家長憂相互感染爆發　雙北宣布高中以下停課　

「擔心課業」孩子不想請假！台大教授嘆：社會到底怎麼了？

全台疫情懶人包！亞東醫院8人確診、台中小六女足跡曝光

不斷更新／全台「學校停課」懶人包一次看　雙北停課至5月28日

快訊／新竹縣市跟進了！明起高三、國三生可請假不到校

元智大學17日起遠距教學　教職異地辦公「畢典停辦」

鄭明典：大面積強降雨離台很近！但過不來　專家揭10天內旱象無解

兩天爆386本土！雙北人怕「無形中鏢」　台大醫：這2張圖最重要

在重災區住1年多！更曾和確診者「共處5天」　她只靠2招：真的有效

別再找議員施壓！　第一線醫護425字心聲曝：跪求轉發

南韓18歲小鮮肉曾破世青再達A標　兩項游進東奧直逼偶像朴泰桓

雇主不給請「家庭照顧假」、扣考績　北市勞動局：最高罰30萬

台南市議會今起休會至28日　府會同心抗疫保障市民健康

RICHARD MILLE車隊殿堂賽初登場　火紅RM 07-01Racing Red錶上陣

快訊／本土入侵新北市政府？　侯友宜證實府外單位「1個案確診」

揪共軍退役兵「拍軍服演變」　吳尚融意外釣出部隊奇葩故事

遼寧營口爆群聚感染　多名官員「履職不力」被問責

快訊／柯文哲爆：今天確診數大概比昨天高「社區有10％被感染」　

北部唯一淨土！新竹市0確診　劉康彥籲市民「堅守崗位」

張宇韶／面對疫情危機　台灣社會所蔓延的荒謬心理學

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

生活熱門新聞

快訊／台中第一間學校停課！市府深夜宣布重慶國小1學生確診

雙北三級警戒首個上班日！　捷運人潮大減

更／全台停課懶人包　萬華又一校停課

點破「防疫5漏洞」不如大陸　台商嘆：台灣真值得驕傲嗎？

日媒搶報「台灣奇蹟」真相曝：網友發的文

本土疫情升溫！全台停課懶人包看這裡

即／高雄教育局再宣布：高中以下可不到校上課

台中重慶國小確診女童足跡曝！參加進香團染疫

桃市府公布確診足跡！「全聯、家樂福」中鏢

3縣市一夜變色！今年493例本土確診地圖曝　新北破200

彰化百人湧急診快篩　等2小時怒罵

亞東醫院爆院內感染　院方回應了

首間百貨5／17起「停業5天」

北部年輕人回中南部　醫：這下麻煩了！

更多熱門

相關新聞

快訊／柯文哲10：30臨時召開防疫記者會

快訊／柯文哲10：30臨時召開防疫記者會

台灣新冠肺炎本土疫情連續2日確診病例數破百，使台北市與新北市日前將防疫警戒升到第三級；面對升級成防疫警戒第三級後的第一個上班日，台北市政府17日緊急於10時30分召開防疫因應記者會，且預計下午還要再召開第二場會議，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤、北市教育局長曾燦金親自出席。

快訊／基隆市18日起國三、高三生停止上課

快訊／基隆市18日起國三、高三生停止上課

高雄地檢署：暫緩執行人犯入監

高雄地檢署：暫緩執行人犯入監

疫情大爆發！孩子拒絕請假　葉丙成嘆：課業比命重要？

疫情大爆發！孩子拒絕請假　葉丙成嘆：課業比命重要？

快訊／亞東醫院爆「院內感染」8人確診　侯友宜10:30說明

快訊／亞東醫院爆「院內感染」8人確診　侯友宜10:30說明

關鍵字：

爆怨公社口罩新冠肺炎台灣防疫社區感染

讀者迴響

熱門新聞

亞東醫院「住院病人＋看護」8人確診　29名護理師隔離

快訊／台中第一間學校停課！市府深夜宣布重慶國小1學生確診

快訊／柯文哲、侯友宜共識：雙北停課至5月28日

雙北三級警戒首個上班日！　捷運人潮大減

更／全台停課懶人包　萬華又一校停課

點破「防疫5漏洞」不如大陸　台商嘆：台灣真值得驕傲嗎？

日媒搶報「台灣奇蹟」真相曝：網友發的文

當沖操作長榮！男大生「慘輸65萬」崩潰：睡公園

本土疫情升溫！全台停課懶人包看這裡

范逸臣忍痛退賽「緊牽13年田中千繪逛街」

即／高雄教育局再宣布：高中以下可不到校上課

快訊／亞東醫院爆「院內感染」8人確診　侯友宜10:30說明

台中重慶國小確診女童足跡曝！參加進香團染疫

「等劉詩詩離婚打卡」撐3年宣布停更

店員心聲「請關掉Face ID解鎖」！1動作增加染疫風險

更多

最夯影音

更多
台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」
網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面