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台北如空城！小巨蛋獨閃「台灣加油」　馬國媒體狂讚：非常自律

▲▼民眾分享，受疫情影響，台北宛如空城。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

▲民眾分享，受疫情影響，台北宛如空城。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

記者閔文昱／綜合報導

國內疫情大爆發，中央疫情管制中心宣布16日單日確診人數達206人。對此，有網友就在臉書分享敦化北路周遭的狀況，表示「路上車輛寥寥無幾，台北真的變得好安靜」，空無一人的道路旁，還有小巨蛋廣告牆放送的「防疫期間臺灣加油」。台灣民眾如此配合防疫的現象也讓馬來西亞媒體大讚「非常令人讚賞」。

網友在臉書社團「路上觀察學院」分享照片，表示出去散步時，發現平時車水馬龍的敦化南敦化北路上，顯得相當寂靜，從照片來看，街上的汽機車、行人都不多，只有少數公車和外送員。另外，他也拍到小巨蛋廣告牆放送的「防疫期間台灣加油」，讓他感嘆，「希望這波疫情能快快好轉，大家一起加油！」

▲▼新冠肺炎疫情升溫,指揮中心呼籲雙北地區民眾減少不必要移動,台北市街頭人潮明顯減少,國父紀念館周邊幾乎看不到行人蹤跡,幾近空城 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼新冠肺炎疫情升溫,指揮中心呼籲雙北地區民眾減少不必要移動,台北市街頭人潮明顯減少,國父紀念館周邊幾乎看不到行人蹤跡,幾近空城 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北空城。（圖／記者李毓康攝）

▲雙北三級警戒，台北罕見如空城。（圖／記者李毓康攝）

▲▼馬國媒體大讚台灣民眾配合防疫的行為「非常令人讚賞」。（圖／翻攝馬來西亞《中國報》網站）

▲馬國媒體大讚台灣民眾配合防疫的行為「非常令人讚賞」。（圖／翻攝馬來西亞《中國報》網站）

除此之外，馬來西亞《中國報》16日也報導了台灣的「空城狀態」，指出「雖然台北市還未宣布封城，可是台北民眾配合防疫的程度非常令人讚賞」、「台北平時熙來攘往的街道已變得寂靜一片，馬路上車輛很少，沒有逛街的人潮，人煙罕見。可見大家應該都乖乖待在家防疫了，非常自律。」

對此，有網友就表示，「在台北這樣一個大城市，雖然這事件並不是一件值得驕傲的事情，但這樣的表現身為台灣人真的該感到驕傲，如果能因此斷絕傳染鏈那真的該感到自豪！在這塊土地上，或許有著數不盡的缺點，但台灣人民的自律絕對是最值得自豪的！台灣加油！」

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