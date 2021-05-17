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療養院防疫需求福慧床　慈濟即時完成55床運裝

▲▼北部某療養院向慈濟尋求支援55組福慧床，供院民安置在較空曠、通風的院區室內空間。（圖／慈濟基金會提供）

圖、文／慈濟基金會　林佳予

北部地區疫情嚴重，北部某療養院為確實對療養對象做好防疫區隔，於週日中午，特別向慈濟臺北分會尋求支援55組可機動組裝的福慧床，供院民安置在較空曠、通風的院區室內空間。

慈濟臺北分會透過通報程序，立即調集55張福慧床，於下午三點左右送抵該療養院區，在療養院長、院區同仁及慈濟職工與志工分別搬運下，一張張福慧床安置院民區，排列整齊的讓院民有個安心療養的安居空間。

慈濟基金會指出，新型冠狀病毒疫情持續升溫，慈濟基金會配合政府規定，嚴守社區防疫及保護大眾健康。除公告自即日起，全台之靜思堂及環保站、環保點暫停對外活動，環保站點並暫停接受資源回收物。

▲▼北部某療養院向慈濟尋求支援55組福慧床，供院民安置在較空曠、通風的院區室內空間。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟基金會表示，近日也分別接獲部份單位防疫物資需求，除於16日中午急送500份防護面罩給桃園市政府，17日將送出1700份防護面罩到雙北，提供給第一線警方及消防救護人員使用。

另外，秉持著｢同心共濟弭災疫」的精神，慈濟臺北分會於週日(16日)中午12點左右，接獲雙北地區某療養單位提出要為療養院民進行防疫需求的安居安養間隔，將部份病人移到禮堂的大空間，因原有院民病床無法搬出，希望能以福慧床緊急安置療養院民。

▲▼北部某療養院向慈濟尋求支援55組福慧床，供院民安置在較空曠、通風的院區室內空間。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟基金會在接獲通報後，立即匯整北部地區福慧床存量，確認可立即調撥55床提供給該療養單位，因此在慈濟臺北分會職工及志工協助下，於下午三點左右，即將55床送往該療養院，療養院院長立即帶著院內同仁接應，並聽取志工解說福慧床使用功能與收納方式，並在院區同仁與志工同心協力的佈置完成。

▲▼北部某療養院向慈濟尋求支援55組福慧床，供院民安置在較空曠、通風的院區室內空間。（圖／慈濟基金會提供）

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