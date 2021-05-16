美軍艦加州外海直擊UFO影片曝！　球狀黑點「詭橫移突墜海」消失

▲不明飛行物在空中左右快速橫移，運動方式詭異。（圖／翻攝自twitter「@JeremyCorbell」）

記者張靖榕／綜合外電報導

幽浮（UFO，不明飛行物）近來又成為美國網友熱門話題，因為社群平台上流傳一段影片，美軍奧馬哈獨立級濱海戰鬥艦（USS Omaha LCS12）在加州外海拍到不明飛行物，而五角大廈也已經證實該影片的真實性，甚至提到「不明空中現象任務小組」（UAPTF）正在調查中。

美國網紅媒體人寇爾貝（Jeremy Corbell）喜歡探討太空、軍事、智能、陰謀論、外星生物和世界上不為人知的一面，他15日分別在推特、Instagram等社群網站上貼上一段時間剛好1分鐘的影片，表示美國海軍拍到並錄下了一個呈球狀的不明飛行物，而且一路低飛至海面最終墜落，可以聽見影片中官兵喊著，「哇，它墜落海面了」，接著在影像上消失無蹤。

▲幾十秒內該不明飛行物落海並消失。（圖／翻攝自twitter「@JeremyCorbell」）

據了解，該影片是奧馬哈獨立級濱海戰鬥艦人員在2019年7月15日晚間11時拍攝，地點位在加州的聖地牙哥外海，事後沒有發現任何殘骸或飛行器的跡象。寇爾貝表示該段影片已經被解除機密，並指資料顯示當時觀察到飛行器是具有潛入海中能力的，並未在接觸海面時分解，而美國海軍亦派出潛水艇前往該處水域偵查，未發現任何相關物體。

事實上，美國五角大廈在今年4月已經釋出該支影片，並證實相片和影片皆是由海軍人員拍下的，UAPTF仍在進行調查，而資料中顯示不明飛行物在美軍軍艦附近出現，當時奧馬哈戰鬥艦正在一處管制水域內。

包括此次露出的影像在內，奧馬哈戰鬥艦拍到3張神秘球型飛行物照片，近期曝光的還有美國拉塞爾號伯克級驅逐艦（USS Russell）於2019年拍下的一張照片，顯示金字塔形狀的飛行器出現在空中。