「夫婦蠟像」被搬離王室區　哈利王子坦言： 王室如楚門世界

▲倫敦杜莎夫人蠟像館（Madame Tussauds London）決定將哈利夫婦的蠟像移出英國王室區。（圖／路透）

記者胡萱廷／綜合報導

英國哈利王子與妻子梅根宣布退出「脫離英國王室資深成員」一年多，為了反映王室陣容的變動，倫敦杜莎夫人蠟像館（Madame Tussauds London）決定將兩人的蠟像移出英國王室，並放置與其他好萊塢名人同一區。

英國倫敦知名觀光景點「杜莎夫人蠟像館」在13日宣佈，目前將哈利和梅根換區域，移到得獎明星區（Awards Party zone），反映他們從王室成員的身分轉為好萊塢名人，和喬治克隆尼與貝克漢夫妻為同一區。

哈利王子夫婦結婚一年後，梅根曾在CBS歐普拉的節目上說，她作為英國王室成員一員，生活感到很難受與諸多不習慣，以至於有想不開的念頭。

▲哈利夫婦與他們的孩子亞契。（圖／路透）

另外，哈利13日接受美國演員戴克斯・薛普（Dax Shepard）主持的Podcast心理健康節目《扶手椅專家》（Armchair Expert），他表示，王室生活有如電影「楚門的世界」（The Truman Show），活在眾人眼光下是非常沉重的負擔和壓力，且聊到自從搬到美國加州後，與妻子梅根、兒子亞契一家三口享受著天倫之樂，更能放鬆做自己。